Verjetno je vaša hiša, če stoji na območju, ki mu grozijo poplave, zavarovana za tovrstno grožnjo. Eden izmed prvih ukrepov ob poplavi je, da obvestite zavarovalnico in pred reševanjem doma dokumentirate poškodbe s fotografijami in videoposnetki. Ničesar ne mečite proč brez dogovora, saj lahko ogrozite izplačilo odškodnine.

Ko zalije klet ali celo pritličje, si v želji, da svoj dom čim hitreje zaščitite pred poškodbami, želite ukrepati takoj. A pozor! Upoštevati morate varnostne ukrepe. Najprej izključite elektriko, saj je kratek stik v mokrih prostorih smrtno nevaren. Kadar je električna omarica pod vodo, obvezno pokličite gasilce, enako velja, če v kleti iztečejo gorivo in druge nevarne snovi. Vode ni vedno mogoče izčrpati takoj, če so poplavne vode visoke – tudi če je raven podtalnice močno upadla, saj to lahko poškoduje talno ploščo hiše. S črpanjem lahko začnete, ko je raven vode zunaj nižja od ravni v hiši, a čim prej, da se izolacija, les in vlaknocementne plošče ne napijejo vode.

Z izsuševanjem ne čakajte predolgo

Iz prostorov odstranite vso vodo in blato, saj se slednje, ko se posuši, spremeni v trdno in težko maso. Ostanke blata sperite z vodo. Umaknite tudi vso poškodovano opremo in talne obloge. Če z izsuševanjem čakate predolgo, tvegate, da se razvije plesen. Uporabite električne izsuševalnike (nekateri trgovci centri jih posojajo za 100 do 150 evrov), saj so navadni izsuševalniki vlage prešibki. Kako dolgo traja izsuševanje, je odvisno od intenzivnosti poplave – od nekaj dni do nekaj tednov. Prostori so posušeni, ko raven vlage pade na 60 odstotkov. Ali boste potrebovali profesionalno pomoč pri sušenju in morebitnem odstranjevanju poškodb, je prav tako odvisno od moči poplave in gradbenih materialov. Posvetujte se z inženirjem, ki bo preveril strukturno trdnost stavbe.