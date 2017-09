»Ta dogodek je izjemen in bo ostal izjemen,« je danes povedal Trump, ki se je takoj spomnil tudi tistih, ki trpijo za orkanom Irma na Floridi in tistih, ki jih je prizadel orkan Harvey v Teksasu. »Američani takrat, ko je to potrebno, stopimo skupaj in smo enotni. Ko se soočamo s težavami, postanemo bolj povezani, močnejši in odločni,« je dejal.

Teroristični napadi na ZDA so po Trumpovih besedah spremenili svet, grozote usodnega dne pa bodo za vedno v nacionalnem spominu. »Takrat se ni spremenil le svet, ampak smo se spremenili tudi mi,« je dejal in dodal, da se Amerike ne da ustrahovati, tisti, ki bodo to poskusili, pa se bodo kmalu pridružili dolgemu seznamu poraženih.

Minuta molka Ameriški predsednik je skupaj s prvo damo Melanio in osebjem Bele hiše najprej zjutraj počastil minuto molka v času, ko je prvo letalo zadelo severno stolpnico Svetovnega trgovinskega centra (WTC) v New Yorku, nato pa se je odpravil v Pentagon, kjer je imel govor na posebni slovesnosti. Podpredsednik ZDA Mike Pence je vodil slovesnosti v Shanksvillu, v New Yorku pa je okoli tisoč sorodnikov žrtev, gasilcev, policistov, reševalcev in lokalnih politikov sodelovalo v minutah molka in slovesnem prebiranju imen skupaj skoraj 3000 žrtev napadov. Teroristi Al Kaide so 11. septembra 2001 ugrabili štiri potniška letala v ZDA in z dvema zadeli ter zrušili oba dvojčka WTC, eno letalo je zadelo Pentagon, četrto pa se je po uporu potnikov zrušilo na polje pri Shanksvillu v Pensilvaniji. Takratni predsednik ZDA George Bush mlajši je kmalu zatem ukazal napad na Afganistan, kjer je imelo vodstvo Al Kaide svoj sedež, kasneje pa je razširil vojno na Irak, ki z napadi na ZDA ni bil neposredno povezan.