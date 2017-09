V nedeljskem finalu je bil jasen favorit Nadal. Španec in Južnoafričan sta se doslej pomerila štirikrat in vse dvoboje je dobil Nadal, nazadnje letos v Barceloni. Rafa je pred finalom poudarjal Andersonov izjemen servis in njegovo igro na trdi podlagi. To je bil za Andersona prvi finalni nastop na enem izmed štirih največjih turnirjev, hkrati pa je po 33 letih in Kevinu Currenu postal prvi Južnoafričan v finalu OP ZDA.

Prvi niz je postregel z maratonskimi servisnimi igrami Kevina Andersona, ki nikakor ni uspel priti v ritem asov in kratkih izmenjav, kar se je odrazilo v številnih priložnostih Španca za odvzem servisa. Komentatorje pa je še naprej begala predvsem njegova postavitev (zares) globoko za osnovno črto, a očitno je taktična odločitev delovala, saj je Nadal svojemu nasprotniku začetni udarec odvzel v peti in deveti igri ter po okrogli uri osvojil prvi niz.

Samozavest prvega igralca sveta je posledično močno narasla; še naprej je bil suveren pri svojem začetnem udarcu in brezhiben ob prihodih k mreži. Pri prvem servisu nasprotnika je sedaj vse večkrat stopil bližje, dosegel željeni brake in brez težav vzpostavil prevlado na igrišču. Anderson se sicer ni predal, a po dveh nizih zaostanka bi moral uprizoriti čudežni povratek.

Na trdi podlagi kot na pesku

Ko mu je nato že v prvi igri tretjega niza Rafa odvzel servis, se je presenečenje zdelo še bolj nemogoče. In čeprav se je v sklepnem delu v igro igralca iz Majorke prikradlo nekaj živčnosti, je bila raven Špančevega tenisa enostavno predobra. Andersonu namreč ni ponudil niti ene samcate brake priložnosti, do 40:40 je Južnoafričan prišel zgolj v zadnji igri dvoboja. Ob serviranju Nadala je osvojil le 15 točk. Trenutni prvi igralec sveta je drugo zaključno žogico za naslov v New Yorku izkoristil s prihodom na mrežo. Od šestnajstih točk v tej prvini ni oddal prav nobene.

203 centimetre visoki presenetljivi finalist je uprizoril velik povratek, zatem ko se je lani boril s poškodbami in prestal operaciji ramena in gležnja, a tako rekoč brezhibni Rafa je bil vseeno previsoka ovira. Čez celoten turnir je kazal izjemno visoko motiviranost, predvsem pa je vseskozi deloval osredotočeno. Na trenutke je bil podobno dominanten kot na pesku.

Recept za uspeh je še naprej Špančeva ljubezen do športa in konstantna pripravljenost učiti se ter popraviti napake oziroma pomanjkljivosti v igri. Tokrat je navdušil z opazno boljšim drugim servisom in pogostejšo igro na mreži. In glede na to, kako se Španec znova giblje po igrišču in lovi nemogoče šestnajsti osvojeni karierni grand slam najverjetneje ni zadnji. Piše se leto 2017, ko sta vsa štiri odprta prvenstva znova osvojila Rafael Nadal in Roger Federer. Španec je star 31, Švicar pa 36 let.