Ne drži! Če želite urediti resnično vabljivo dnevno sobo, ki je obenem tudi funkcionalna, boste morali malo bolje razmisliti. Kje bodo sedeli vaše gostje? Kako bodo potekali kabli? Kje bodo otroci shranjevali tistih 10.000 legokock, ko ne bodo razmetane vsepovsod po tleh? Strokovnjaki za notranji dizajn nam svetujejo, katere so tiste glavne stvari, ki jih ob snovanju opreme dnevnega prostora, ki naj bo tako lep kot uporaben, pogosto pozabimo.

Upoštevajte, kako živite Imate otroke? Igrate družabne igre? Prirejate zabave? Zdi se očitno, vendar morate upoštevati, kaj boste v dnevnem prostoru počeli in temu prilagoditi dizajn. Morda si po tihem želite glamurozno in popolnoma belo dnevno sobo, ki bi vam jo zavidali še Kardashianovi, toda če je vaše življenje polno otroških igrač in madežev pomarančnega soka, je bolje, da pošteno priznate, da morate opremo (in svoj okus) prilagoditi dejanskemu stanju.

Proračun naj ne bo le okviren Dizajn in dekoracija običajno nista prav poceni. Ne le da vas stane oprema, tudi za delo različnih mojstrov in morebitno pomoč strokovnjaka za opremljanje boste morali seči v žep. To res ni čas za okvirno oceno stroškov. Poskrbite, da pri končni ceni upoštevate resnično vse izdatke, in si oblikujte tudi rezervni fond za vsak slučaj – če gre lahko kaj narobe, bo gotovo tudi šlo, pravi znani Murphyjev zakon. Šele takrat začnite projekt na osnovi dejanskih številk.

Naj slog ne prevlada nad udobjem Morda vam je všeč starinsko pohištvo ali pa si želite tisto drago dizajnersko zofo, vendar pomislite, kako boste uporabljali sicer drage, a popolnoma neudobne kose pohištva. V dnevnem prostoru si želimo predvsem udobja in sprostitve – in ne samo vi, ampak tudi vaši gostje. Zato poskrbite, da si lahko odpočijete, tudi z otomano ali stolčkom, kamor lahko položite noge.

Merite in še enkrat izmerite Strokovnjaki soglašajo: merite in merite in ko mislite, da ste z merjenjem pri koncu, izmerite še enkrat. Saj si ne želite, da bi vam za postavitev sedežne garniture zmanjkalo nekaj centimetrov prostora, kajne? Za boljšo predstavo, kako bo pohištvo stalo v prostoru, nalepite na tla pleskarski trak. Osnovno pravilo je, da naj bo med zofo in klubsko mizico 45 centimetrov prostora ter najmanj 80 do 90 centimetrov med sosednjima naslonjačema.

Načrtujte razsvetljavo Tudi dobro oblikovani dnevni prostori so nevabljivi brez skrbno načrtovane razsvetljave. Svetloba je eden najpomembnejših elementov v prostoru, ki ga pogosto spregledamo. Izberite namizno svetilko za bralni kotiček in postavite talno svetilko, da poudarite večje kose pohištva, kot je denimo zofa. Za splošno svetlobo naj poskrbi stropna luč. Poskrbite, da je v prostoru dovolj vtičnic na primernih mestih, da vam ni treba uporabljati nezaželenih električnih podaljškov.

Poskrbite za dovolj sedežev In spet smo pri namenu dnevnega prostora: potrebujete dodatne sedeže za zabave ali družinska srečanja? Temu ustrezno načrtujte varčne možnosti, kot so otomane ali klopi (priporočljive so tiste s prostorom za shranjevanje). V dnevno sobo postavite tudi kak dodaten stol, ki ga zlahka pridružite sedežni garnituri, ko vas obišče večje število gostov.

Pozabite na kable Radi imamo tehnologijo, ne pa tudi neprivlačnih kablov, ki jo spremljajo. Na srečo obstaja nekaj pametnih načinov, kako jih lahko skrijemo. Ikea denimo prodaja pribor za urejanje kabelske zmešnjave z vezicami in vodilo za kable pod pisalno mizo. Če nameravate televizor pritrditi na steno, najemite električarja, ki bo kabel skril v steno. S svojim kabelskim ponudnikom pa se pogovorite o možnosti brezžičnega prenosa televizijskega signala.

Pospravite navlako V večjih trgovskih centrih najdete vrsto škatel za shranjevanje, od kartonskih do plastičnih. V njih lahko shranite vse, kar ni treba, da je vsakomur na ogled – od igračk domačih ljubljenčkov do različnih daljincev. Ko kupujete pohištvo, izberite kose, ki služijo več namenom, recimo klubsko mizico s predalom za spravljanje družabnih iger ali stransko mizico, ki jo lahko uporabljajo tudi kot stol, ko nam zmanjka sedišč za goste ob jedilni mizi.