Do sredine septembra namerava japonska multinacionalka Sumitomo Rubber oziroma njena švicarska družba Lonstroff razkriti, kje v Sloveniji bo zgradila novo tovarno za proizvodnjo medicinskih elastomerov. Njeni predstavniki so si v preteklih mesecih ogledali zemljišča na več lokacijah: v Logatcu, Trbovljah in Komendi. Odločili so se za zemljišče v Logatcu, tik ob železniški postaji, na katerem je v preteklosti obratovala lesnopredelovalna družba KLI Logatec, nam je potrdilo več virov, ki so želeli ostati neimenovani.

Za nakup zemljišča Japonci že podpis