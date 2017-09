Potem ko je avstralsko vrhovno sodišče sredi preteklega tedna zavrnilo poskus gejevskih aktivistov, da preprečijo vladno vseljudsko poštno glasovanje o uzakonitvi gejevskih porok, bo od jutri na naslove tamkajšnjih 16 milijonov volilnih upravičencev romalo pisno vprašanje: »Ali naj se zakon spremeni, da bo dovolil istospolnim parom poroko?« Pritožniki so navajali, da je svojevrstni dvomesečni poštni referendum, katerega rezultat bodo objavili 15. oktobra, nepotreben in za povrhu predstavlja nezakonito zapravljanje javnega denarja. Sodišče se s slednjim ni strinjalo, da je glasovanje verjetno res nepotrebno, pa dokazuje več stvari. Same javnomnenjske ankete so v prid izenačenju istospolnih porok s klasičnimi, saj jih podpira 58 odstotkov vprašanih, nasprotuje jim manj kot tretjina, okoli deset odstotkov pa se do njih še ni opredelilo.

Istospolne poroke so Avstralci danes množično podprli na zborovanjih v večini avstralskih mest, v Sydneyju pa se jih je zbralo kar 40.000. Pred zborovanji se je o njih končno jasno izrekel tudi premier Malcolm Turnbull, ki je svojim strankarskim kolegom in koalicijski nacionalni stranki sporočil, da »si morajo pošteno priznati«, da gejevske poroke niso grožnja tradicionalnim, ter jih spomnil, da so dovoljene v 23 drugih državah. »Se je v kateri koli od teh držav zrušilo nebo? Se je ustavilo življenje, kakršnega poznamo. Je bila spodkopana tradicionalna poroka, kakršno poznamo? Odgovor je ne!« je še dejal in se tako pridružil vodji opozicijskih laburistov Billu Shortnu, ki je na zborovanju v Sydneyju dejal, da je čas, da »enakost porok postane realnost«. de