Štiriindvajsetletna Američanka Sloane Stephens je v New Yorku napisala teniško pravljico. Pred šestimi tedni, ko se je po enajstmesečni odsotnosti vrnila na teniška igrišča, je bila 957. na svetovni lestvici, pretekli konec tedna pa je postala zmagovalka OP ZDA, zadnjega teniškega turnirja največje četverice. Sloane Stephens je za finalno zmago s 6:3, 6:0 proti favorizirani Madison Keys potrebovala zgolj 61 minut, Američani so navdušeno zaploskali novi zmagovalki najprestižnejših turnirjev in prihodnosti ameriškega tenisa.

Lani je zaradi poškodbe stopala Sloane Stevens izpustila nastop na odprtem prvenstvu ZDA. Januarja letos je šla na operacijo. Naslednjih 16 tednov je hodila z berglami, saj ni smela obremenjevati noge. Na začetku junija je še vedno nosila zaščitni čevelj. Mesec dni pozneje je proti rojakinji Alison Riske z 2:6, 5:7 izgubila v prvem krogu Wimbledona, izpadla pa je tudi v uvodnem nastopu turnirja v Washingtonu, kjer jo je s 7:6 (3), 6:0 premagala Romunka Simona Halep. Sloane Stephens je doživljala težke trenutke, potem ko se je na svetovni lestvici približala tisočici. Z uvrstitvama v polfinale v Torontu in Cincinnatiju in uvrstitvijo med najboljšo stoterico je pokazala, da bo resna tekmica najboljšim igralkam. Da pa bo septembra dvignila zmagovalni pokal, ni pričakoval nihče.

»To je veliko denarja,« ni skrivala navdušenja in presenečenja Sloane Stevens, ko je po finalni zmagi prejela ček v višini dobrih treh milijonov evrov. Še prej je nova ameriška teniška junakinja pokazala, da ni zgolj vrhunska športnica. Med čakanjem na podelitev je prisedla k poraženki ter jo spravila v dobro voljo. Dvaindvajsetletna Madison Keys in Sloane Stephens sta namreč po dvoboju pokazali, da je njuno prijateljstvo iskreno, tako, kakršno vsa leta krasi sestri Venus in Sereno Williams. »Z Madison sva prijateljici in imava veliko skupnega. Tudi ona se je morala boriti s poškodbami ter se prebijati v ospredje. Izmenjali sva si veliko mnenj ter spodbujali ena drugo. Po finalnem dvoboju sva dokazali, da naju rezultati ne oddaljujejo. Kvečjemu zbližujejo,« je razlagala zmagovalka.

»Največ zaslug za moje uspehe ima mama Sybil Smith. Vselej mi je stala ob strani in me podpirala. Ko so mi napovedali, da bom v najboljšem primeru napredovala do druge ekipe katere od teniških akademij in ko sem se vračala po poškodbi, sem preživljala težke čase. Vsem staršem na svetu sporočam, naj podpirajo svoje otroke ter sledijo njihovim željam,« je pripovedovala Sloane Stephens. Njen trener je Kamau Murray, pred tremi leti pa je osem mesecev sodelovala s Paulom Annaconom, nekdanjim trenerjem Peta Samprasa. Njen partner je nogometaš Jozy Altidore. Mojstrovine nekdanjega napadalca Sunderlanda, ki si zdaj služi kruh v Torontu, je spoznala tudi slovenska nogometna reprezentanca. Močni Altidore je bil namreč v Johannesburgu nerešljiva uganka za slovenske branilce na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki. Medtem ko je Altidore navijal za svojo partnerico na osrednjem igrišču v polfinalu, ko je Sloane Stephens premagala Venus Williams, je finalni dvoboj izpustil. Takrat je namreč Toronto v ligi MLS gostil San Jose. Altidore je za finalni razplet na OP ZDA zvedel ob polčasu ter v nadaljevanju na igrišču poletel. V drugem delu je zabil dva gola za zmago svojega moštva s 4:0.

Madison Keys je v finalu naredila kar 30 neizsiljenih napak. Podatek, ki kaže, da ni bila kos pritisku na najpomembnejšem dvoboju v karieri. Pred poraženko v finalu je svetla prihodnost, saj igra zelo napadalno, ima odličen začetni udarec, dobro pa se znajde tudi pri mreži.

Posebno zgodbo je imela v New Yorku tudi Martina Hingis, ki bo konec meseca dopolnila 37 let. Z Jammiejem Murrayjem je zmagala med mešanimi dvojicami ter osvojila že 24. naslov na turnirjih za grand slam. To se je zgodilo natanko 20 let po tem, ko je v nepozabnem finalu OP ZDA dveh nepolnoletnih najstnic s 6:0, 6:4 premagala tri mesece mlajšo Venus Williams.