»To je bil peklensko zahteven konec tritedenske dirke z vožnjo na polno. Ta zmaga in dvojček Tour in Vuelta mi zelo veliko pomenita. Kje sem s tem dosežkom v zgodovini, pa težko rečem. Dejstvo je, da obstajajo razlogi, zakaj je tako težko zmagati na teh dveh dirkah zapored. Po zaslugi celotne ekipe, ki je bila vedno ob meni, je občutek čudovit,« je Chris Froome podoživljal slavje na 72. kolesarski dirki po Španiji.

Včerajšnja vožnja do Madrida ni bila le parada do prve tako želene zmage v Španiji. Motiviran je nepričakovano izzval tudi Mattea Trentina, da je kljub včerajšnji četrti etapni zmagi Italijanu odnesel še zeleno majico najboljšega po točkah. »Škoda, ker je Nibali padel na mokri drseči cesti z zadnjega prelaza pred vzponom na Angliru. To je spremenilo način in se je moral pošteno potruditi, da je obdržal drugo mesto. Za Frooma in njegovo močno ekipo je to dober dosežek,« je bil s končnim izkupičkom ekipe Bahrain Merida zadovoljen športni direktor Gorazd Štangelj. Kot je omenil pred legendarno etapo na Angliru, ki jo je na veličasten način ob slovesu dobila legenda Alberto Contador, je bilo vse do konca odprto.

Vuelta 2017 bo izjemno lepo zapisana tudi z etapno zmago Mateja Mohoriča (21. v Madridu), drugim mestom Jana Polanca in nizom drugih lepih uvrstitev. Skupaj z Domnom Novakom kot Nibalijevim pomočnikom so zelo lepo predstavili mladi val slovenskega kolesarstva, ki bo sedaj osredotočeno na bližnje svetovno prvenstvo na Norveškem.