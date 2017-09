Že res, da se je prvenstvo na Otoku šele dobro začelo, a Manchester City je z visoko zmago proti Liverpoolu, neposrednemu tekmecu za naslov prvaka, poslal preostalim konkurentom jasno sporočilo, da ga v letošnji sezoni zanima izključno prvo mesto. Meščani so mrežo osemnajstkratnega angleškega prvaka zatresli kar petkrat, kar jim je nazadnje uspelo pred 80 leti. Pri tem sta po dva gola prispevala Brazilec Gabriel Jesus in Nemec Leroy Sane, enega pa je dodal Sergio Agüero, ki je proti Liverpoolu na Etihadu zadel že šestič zapored.

Čeprav je Agüero s svojim 124. golom prehitel nekoč izjemnega napadalca Manchester Uniteda Dwighta Yorka in postal najboljši neevropski strelec v zgodovini premier lige, pa je naziv igralca tekme pripadel njegovemu soigralcu Kevinu de Bruynu. Belgijski vezist bi bil na tekmi težko bolj razigran. Z dvema asistencama je znova potrdil sloves nogometaša z izjemnim pregledom nad igriščem, čemur pritrjuje tudi statistika. Od svojega debija v dresu Manchester Cityja pred dvema letoma je v prvenstvu prispeval že 29 podaj – več kot kdorkoli v tem obdobju. »Kevin je, pff...,« je brez besed ostal trener Cityja Josep Guardiola, nato pa le pripomnil: »Je kompleten igralec in lahko smo zelo srečni, da je v našem moštvu.«

A tekma bi se za katalonskega stratega in njegovo ekipo morda končala tudi drugače, če Liverpool v prvem delu ne bi ostal brez igralca manj na igrišču. Sodnik Jonathan Moss je namreč v 37. minuti rdeči karton pokazal Sadiu Maneju, potem ko je ta z nogometnim čevljem v obraz zadel domačega vratarja Edersona. Kazen je močno razdelila najbolj ugledne otoške nogometne komentatorje, saj so nekateri odločitev podprli, spet drugi ostro grajali. »Izključitev Maneja je bila nesmiselna,« je bil kritičen nekdanji angleški reprezentant Gary Lineker, podobno pa je razmišljal tudi upokojeni branilec Gary Neville. »Mislim, da se je sodnik zmotil. Mane je imel oči na žogi. Če bi dobil dvoboj, bi dosegel gol.«

Zanimivo, Neville ni našel somišljenikov ne v komentatorskemu kolegu pri Sky Sports Jamieju Carragherju, ne v svojem bratu Philu Nevillu. »Res je, Mane je imel oči na žogi, a to še ne pomeni, da ni ogrožal nasprotnika. Takšen prekršek mora biti kaznovan zelo resno,« je razložil Jamie Carragher, Phil Neville pa je pristavil: »Rdeči karton je pokvaril tekmo, a krivde za to ne gre pripisati Jonu Mossu. Sodnik je bil dobro postavljen in je imel dober pregled nad situacijo.«

Sklonjenih glav so igrišče konec tedna nenačrtovano zapustili tudi nogometaši Bayerna iz Münchna, ki so na gostovanju kljub veliki premoči izgubili proti Hoffenheimu z 0:2. Bavarci so po porazu zdrsnili na peto mesto, pred njimi pa je zdaj tudi Leipzig, za katerega je v petek proti Hamburgu debitiral Kevin Kampl. Slovenec je v igro vstopil v 69. minuti in šest minut pozneje že prispeval podajo za zadetek Tima Wernerja. Nemški podprvaki so zmagali z 2:0.