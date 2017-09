»Še vedno sem v zaporu. Lahko bi šel že na pogojno, ampak zaradi vašega postopka ne morem,« je bil na ljubljanskem delovnem sodišču v petek nejevoljen 40-letni Ljubljančan Tomaž Uršič, eden glavnih akterjev korupcijske afere z vozniškimi dovoljenji, ki prestaja triletno zaporno kazen. Njegovi očitki so leteli na društvo za teorijo in kulturo hendikepa YHD, kjer so ga februarja letos odpustili, to pa je zanj pomenilo, da zaporne kazni ni mogel več služiti le v obliki zapora za konec tedna, temveč je moral v klasični zapor. Uršič želi na delovnem sodišču dokazati, da je bil nezakonito odpuščen, in doseči vrnitev na delo ter izplačilo plač od izredne odpovedi februarja letos naprej.

Namesto asistence beljenje in sprehajanje psa Predsednica društva YHD Elena Pečarič je na sojenju pojasnila, da so Uršiča konec poletja 2015 zaposlili na željo njihovega uporabnika Jakoba Š., ki jim je Uršiča predstavil kot starega znanca in primernega kandidata za zaposlitev za osebnega asistenta. V društvu so se strinjali, nato pa izvedeli, da mora Uršič za rešetke ter da bi delo opravljal v času tako imenovanega vikend zapora (torej čez teden, ko je na prostosti). Kljub nekaterim zadržkom je Uršič začel delati kot osebni asistent, dokler niso v društvu izvedeli, da je Jakob Š. prek zveze paraplegikov dobil še enega osebnega asistenta. Po besedah Pečaričeve bi Jakob Š. to moral sporočiti, da bi Uršiča po potrebi lahko premestili h kakšnemu drugemu pomoči potrebnemu uporabniku. »On je imel dva osebna asistenta zase, medtem ko so si jih nekateri drugi delili,« je pojasnila Pečaričeva in povedala še, da je to dojela tudi kot žalitev, saj si že 20 let prizadeva za priznanje in uzakonitev osebne asistence. Ker so pozneje v društvu po naključju izvedeli, da je Jakob Š. odšel na športno tekmovanje na Portugalsko, društvu pa ni sporočil, da je Uršič ostal doma (društvo bi ga za ta čas dodelilo drugemu uporabniku, tako pa je Jakobu Š. belil stanovanje in sprehajal psa), so postajali vedno bolj pozorni in na koncu ocenili, da je bi bila Uršičeva zaposlitev fiktivna oziroma zrežirana. Obema asistentoma se je namreč prekrivalo več kot 300 ur. »Ne poznam primera, da bi imel kdo dva asistenta,« je na sodišču pojasnila Pečaričeva in dodala: »Nisem več mogla sodelovati (z Uršičem, op. p.). Raje bi šla jaz sama prostovoljno v zapor, kot da bi se mu pustila goljufati.« Zato so Uršiču izrekli izredno odpoved delovnega razmerja, zaradi česar je izgubil privilegij prestajanja zaporne kazni za konec tedna.