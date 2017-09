Olimpija je sama na vrhu letvice državnega prvenstva, potem ko je po preobratu zmagala v Krškem, Maribor pa je doma brez golov le remiziral s Celjem. Ljubljančani so v Posavju prikazali dva obraza. V prvem polčasu je Krško z agresivnostjo in ritmom na ravni bundeslige povsem nadigralo zelo brezvoljno, taktično nedisciplinirano in nemotivirano Olimpijo. Ljubljančani so zaradi neodgovorne igre Apaua in Savića v obrambi na desni strani gostiteljem odprli avtocesto do gola. Krčani so izvedli dva protinapada za učbenike, ki sta jih za zasluženo vodstvo z 1:0 in 2:1 končala Jurina in Škrbić, z že devetim golom v sezoni.

Dva gola Alvesa v drugem polčasu »V prvem polčasu ste bili neresni, netočni v podajah, premalo odločni ob dolgih žogah. Nič ni delovalo,« je igralcem Olimpije med odmorom očital trener Igor Bišćan, ki je v polno zadel z menjavo, ko je v napad poslal Andreja Vombergarja in spremenil postavitev. V drugem delu je igrala le še Olimpija, ki je veliko tekla, lepo kombinirala, hitro dosegla dva gola in nato še enega. Dvakrat je zadel Alves, prvič v dresu Olimpije pa tudi Vombergar, ki se je izkazal še s podajo za peto za izenačujoči gol Alvesa. »V drugem polčasu smo igrali tako, kot je treba, in zasluženo zmagali. Pomembnejša kot prvo mesto na lestvici je igra, ki prinaša zmage. Redko pohvalim svoje fante, a za predstavo v drugem delu si resnično zaslužijo čestitke. Zelo sem vesel dobre predstave Vombergarja, ki je trdo treniral in potrpežljivo čakal svojo priložnost. V drugem polčasu je s svojim trudom in pristopom spremenil potek tekme. Začel je opravičevati, da je pravi nakup,« je bil vidno zadovoljen trener Olimpije Igor Bišćan. Krčani v drugem polčasu niso niti enkrat ogrozili gola Vodiška, saj so v prvem polčasu porabili preveč moči. »Odločila je kakovost Olimpije. Mi smo skušali spremenit potek tekme z dvema mladincema, Olimpija je za takšen razplet imela Vombergarja, Brkića in Oduwo. Prelomen je bil tretji gol, ki smo ga prejeli po tehnični napaki in veliko odbojih žoge z glavo. Napake so bile posledica strahu na začetku drugega polčasa. Fantom ne očitam ničesar, pokazali so vse, kar so sposobni,« je tekmo ocenil trener Krškega Stipe Balajić.

45 prekrškov Domžal in Triglava Trije detajli so zaznamovali tekmo, ki sicer ni pustila nobenega dvoma o (trenutnem) razmerju moči med ekipama: 6:1 je rekordna zmaga v letošnji sezoni, v rekordno kratkem času, v samo 39 sekundah sta bili dosojeni dve najstrožji kazni in po le 17 minutah je bil s klopi odstranjen domači športni direktor Matej Oražem. »Prosil sem zgolj za pojasnilo, zakaj je bila igra prekinjena, a sem namesto odgovora dobil kazen,« je bil Matej Oražem začuden po tekmi, v kateri je za še en poseben dosežek poskrbel sodnik Kovačić, ki je dosodil kar 45 prekrškov! »Morda sem moral na tribuno tudi zato, ker prihodnji teden igramo z Olimpijo, ampak nič ne de, odigrali smo odlično tekmo in to je najpomembneje,« je še dodal Oražem. »Veseli me, da se je ekipa tako odzvala po lepi evropski zgodbi,« je bil zadovoljen tudi domači trener Simon Rožman, medtem ko je kranjski strateg Anton Žlogar mnenja, da je izid vendarle previsok: »Kar štiri zadetke smo prejeli iz prekinitev. Do 3:1 smo bili v igri, po četrtem zadetku pa smo se nekako predali.« Triglav ostaja brez zmage, Domžale so priigrale tretjo. Primorski derbi v Dravogradu pred zgolj 50 gledalci (!) so po pričakovanju dobili Goričani, potem ko so v 17 minutah ekspresno hitro dosegli dva zadetka. Gorica je zmagala četrtič zapored in se vzpenja pod vrh lestvic. »Začeli smo zelo dobro, žoga je tekla, nizali smo priložnosti, dosegli dva lepa gola in tekma je bila odločena. Dobro smo bili pripravljeni na pritisk Ankarana z dolgimi žogami, s katerimi je skušal uveljaviti premoč v telesni višini in moči. Zelo sem zadovoljen z našo predstavo,« je povedal trener Gorice Miran Srebrnič. Novi igralci, ki jih je Ankaran kupil za boj za obstanek, so še preslabo pripravljeni, da bi začeli tekmo. Glede na prikazano misija obstanek verjetno ne bo imela srečnega konca. »Prejeli smo dva evrogola. Nato smo se vrnili v igro, zadeli okvir gola in imeli še nekaj priložnosti. Zaslužili smo si vsaj en gol. Igralcem ne zamerim ničesar, borili so se po najboljših močeh, a tako ne gre več naprej. Pravila morajo biti enaka za obe ekipi. Pred prvim golom je igralec Gorice storil prekršek za rumeni karton,« je bil glasen trener Ankarana Vlado Badžim.