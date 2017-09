Slovenci so z zmagama kanuista Benjamina Savška in kajakaša Petra Kauzerja na finalu v Seu d'Urgellu v Španiji sijajno sklenili sezono svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Dve zmagi sta dober obet za svetovno prvenstvo konec meseca v Pauju v Franciji. Tridesetletnemu Ljubljančanu Benjaminu Savšku so se vso sezono izmikale stopničke, saj je bil letos kar trikrat četrti in enkrat peti. Včeraj je pokazal popolno vožnjo in končno postal zmagovalec igre stotink, saj so se najboljši štirje zvrstili v osmih desetinkah. Savšek je z zmago osvojil drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala za Nemcem Siderisom Tasiadisom.

»Uspela mi je super vožnja, saj sem uspešno krajšal linije in se izognil dotikom, čeprav sem bil bolj napet kot v polfinalu. Bil sem že pošteno jezen sam nase, ker se mi vso sezono ni uspelo uvrstiti na stopničke, saj sem se zavedal, da sem tega sposoben. Tokrat sem imel v izenačeni konkurenci (Slovak Slafkovsky je zaostal za 13 stotink, Francoz Thomas pa 44 stotink, op. p.) tudi kanček sreče,« je menil Benjamin Savšek. V finalu je veslal tudi Anže Berčič, ki je bil enajsti, Luka Božič pa je bil 14.

Seu d'Urgell je srečen kraj za Petra Kauzerja. Hrastničan je na olimpijski progi iz leta 1992 dosegel prvo zmago v karieri na tekmah za svetovni pokal, v soboto pa jubilejno deseto, vmes je leta 2009 postal še svetovni prvak. Kauzer se je s tretjim mestom v Ivrei in zmago v Seu d'Urgellu povzpel do končnega tretjega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala ter potrdil odlično formo pred svetovnim prvenstvom v Pauju na francoski strani Pirenejev.

»Užival sem. Med nastopom sem nekoliko izgubil ritem, a sem se boril do konca. V zadnjem delu proge, ko sem slišal tudi vriske gledalcev ob dobro prevoženih vratih, sem resnično peljal suvereno. Zelo sem vesel, da mi je samo za štiri stotinke uspelo premagati Francoza Borisa Neveuja,« je povedal 34-letni Peter Kauzer. Glede na začetek sezone sploh ni razmišljal o skupnem seštevku. Enako je bilo leta 2015, ko je po slabem začetku v zaključku svetovnega pokala iz sebe iztisnil največ in prišel celo do skupne zmage. Tokrat je boj za bronasto kolajno dobil s Čehom Jirijem Prskavcem, ki je naredil napako z dotikom vrat in bil na tekmi tretji. Kauzer tako z izjemno popotnico odhaja na svetovno prvenstvo: »V Pau bom šel po dobrih zadnjih dveh tekmah zelo samozavesten, sproščen in zbran.«

Slovenski uspeh je z desetim mestom dopolnil kajakaš Žan Jakše. Varovanec trenerja Fedje Marušiča je prvič veslal v finalu in potrdil nastop na svetovnem prvenstvu. Veliko smole v polfinalni vožnji je imel Celjan Martin Srabotnik, ki je nekaj vrat pred ciljem zlomil veslo in osvojil 38. mesto. Med kajakašicami je bila Urša Kragelj peta (skupno četrta), Eva Terčelj 16., med kanuistkami pa Nina Bizjak 15.