Objekti oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica so bili zgrajeni pred dobrimi štiridesetimi leti. Delno tudi iz nevarnih, zdravju škodljivih azbestnih materialov. Nazadnje so jih obnovili leta 2000 in 2001.

Zaradi slabih minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor. Posledica tega je bila odločitev o gradnji novih prostorov oddelka za invalidno mladino na obstoječi lokaciji v Stari Gori. Sedanji prostori so namreč prostorsko neustrezni, v sobah leži tudi po šest bolnikov, primanjkuje sanitarij in preostalih servisnih prostorov. Za izvedbo osnovnega programa primanjkuje vsaj 650 kvadratnih metrov površin.

Najprej prostori za otroke, nato še za odrasle Kot so sporočili iz službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, gradnja novega oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo – ZIM Stara Gora predvideva tudi rušitev treh montažnih paviljonov z 49 posteljami, ki se razprostirajo na površini 850 kvadratnih metrov, prav tako pa tudi nadomestno gradnjo objekta s skupno površino 2835 kvadratnih metrov in dobavo ter montažo pohištvene opreme. Celotna naložba naj bi bila dokončana v dveh etapah. V prvi bodo uredili pritličje in del prostorov v kleti, ki so nujno potrebni za delovanje, v drugem delu gradnje pa nameravajo v letih 2019 in 2020 dokončati zgornjo etažo, kjer bo oddelek za rehabilitacijo odraslih. Naložba bo predvidoma stala 5,4 milijona evrov. Poleg evropskega denarja bo ministrstvo za zdravje do leta 2020 zagotovilo še 2,8 milijona evrov, preostalih 100.000 evrov bo dodala matična splošna bolnišnica dr. Franca Derganca iz Šempetra pri Gorici. S sredstvi evropske kohezijske politike bodo sofinancirali zgolj prvo etapo gradnje, ki je vredna 3,8 milijona evrov. Večino oskrbovancev bolnišnice bodo v času gradnje premestili v šempetrsko bolnišnico.