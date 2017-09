Letos zaznamujemo deseto obletnico izida prvega iphona. Pokojni guru potrošniške elektronike Steve Jobs je z njim povzročil revolucijo v mobilni telefoniji in močno premešal karte med proizvajalci mobilnikov. Medtem ko je svoj Apple izstrelil na vrh najpomembnejših tehnoloških podjetij, so mnoga tedaj pomembna podjetja začela strm padec v irelevantnost. Najbolj neslavno je propadla finska Nokia.

Jobsov iphone je bil prvi z zaslonom na dotik, precej bolje od konkurentov pa je potrošnikom predstavil koristi nalaganja aplikacij ter to nalaganje močno poenostavil. Zaradi revolucionarnosti prvih iphonov so se apetiti po vselej novih, zmogljivejših in lepših mobilnikih stopnjevali iz leta v leto, deset let pozneje pa se je inovativnost že močno upočasnila. Telefoni konkurence so iphone medtem vsaj dohiteli, na nekaterih področjih celo prehiteli, zato so pričakovanja za Applov telefon ob deseti obletnici iphona toliko večja. Ali bo ameriško podjetje pričakovanja izpolnilo ali celo preseglo, bo znano jutri, ko bo v Cupertinu uradna predstavitev novega jabolčnega pametnega telefona. Kaj točno nam bodo imeli pokazati, za zdaj ostaja neznanka, saj je podjetje iz Cupertina znano po skrbnem varovanju podrobnosti o svojih novostih. Kljub temu so se v zadnjem obdobju že pojavile nekatere govorice.

Sodeč po slednjih bo novi iphone sledil trendu zaslonov od roba do roba in naj bi bil v tem pogledu podoben essential phonu. Novost naj bi bil tudi AMOLED-zaslon. Za slednje je značilno, da so tanjši in premorejo bolj žive barve od LCD-zaslonov, ki so doslej krasili Applove pametne telefone.

Pojavljajo se tudi ugibanja, da bi na novem telefonu lahko videli možnost odklepanja zaslona s skeniranjem obraza. Nekateri pravijo, da bi skener služil kot dodatna možnost, medtem ko drugi sumijo, da bi lahko povsem nadomestil dosedanji senzor za odčitavanje prstnih odtisov. Slednjim v prid govorijo predvsem govorice, da bo sprednja stran novega iphona povsem namenjena zaslonu, z majhnim robom zgolj pri vrhu, kjer je sprednja kamera. Če bo to res, bi namreč znal izginiti tudi gumb s sprednje strani telefona, kjer je bil doslej čitalnik prstnih odtisov.

Spremenili naj bi tudi hrbtno kamero. Ta naj bi ostala dvojna, kot je pri iphonu 7 plus, naj pa bi bila navpična in ne več v vodoravnem položaju (če držimo telefon pokonci). To naj bi koristilo predvsem integraciji nadgrajene resničnosti.

Med govoricami je močno zastopana tudi cena novega iphona, katerega ime za zdaj še ni znano. Praktično nihče ne verjame, da bo Apple zaostajal za ceno, ki jo je za galaxy note 8 postavil Samsung, tako da se bo tudi ta gibala okoli 1000 evrov. Poceni ni bil niti prvi iphone, nadejamo pa se, da inovativen in ekskluziven telefon ne bo po desetih letih postal predvsem ekskluziven.