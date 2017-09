Štirinajstletni Florjan Brudar je zvedav najstnik. Zanima ga na tisoče stvari, od računalnika do angleščine, od starih avtomobilov do plavanja. Tako kot večino mladostnikov. A vendarle je vsakdanjik Brudarjevih precej drugačen. Florjan se je rodil z okvaro na hrbtenjači in vrsto drugih težav. S pomočjo asistentke obiskuje osmi razred na novomeški osnovni šoli Drska. Starši mu nudijo vse, kar je v njihovi moči, da bi živel kar se da normalno, tokrat pa so jim na pomoč priskočili še slovenski golfisti. Na dobrodelnem turnirju na Otočcu so prek novomeškega društva Polžek zbirali sredstva, da bi Brudarjevim pomagali pri nakupu posebej prilagojenega invalidskega vozička. Z njim bi Florjanu omogočili več samostojnosti pri kopanju v morju ali bazenu.

Florjan ima različne terapije, vendar jih je bistveno premalo glede na potrebe. »Tako smo v Novem mestu, recimo, prišli na vrsto približno enkrat na mesec, samoplačniške terapije pa stanejo tudi po 30 ali 40 evrov za eno. Pred kratkim smo se zanimali za neko novo terapijo v Laškem, ki jo lahko potem izvajamo starši z otrokom doma. Seveda potrebuješ ogromno volje in energije, da to redno izvajaš. Zelo težko je, saj si povsem izčrpan že od vsakdanjih, sprotnih stvari,« dodaja Brudarjeva. Oba z možem sta zaposlena, ona trenutno za štiri ure. Vključeni so tudi v številna društva, kar je po mnenju Brudarjeve izjemno koristno. »Povsod dobiš kakšno novo znanje, nove ideje, izkušnje.«

Poleg okvare hrbtenjače je imel Florjan ob rojstvu vodenoglavost (hidrocefalus), pri čemer so se kmalu pojavili zapleti in v naslednjih osmih mesecih je prestal kar trinajst operacij. Diagnosticirali so mu še arnold-chiarijev sindrom, paraparezo (rahla ohromelost spodnjih udov), v naslednjih letih tudi številne alergije, epilepsijo, aspergerjev sindrom. Življenje družine je tako zahtevalo številne prilagoditve. »Poskušaš storiti vse, da bi bil tvoj otrok tak kot drugi, ampak moraš najti svojo pot,« pravi mama Vladka Brudar . Ker Florjan ne more stegniti nog, bi potreboval še dodatno operacijo, a se zanjo še niso odločili, saj bi po besedah Brudarjeve ta utegnila prinesti več slabega kot dobrega.

Morje mu zelo koristi

Florjan že od malega uporablja voziček na aktivni pogon. Njegove roke so dovolj močne, da se sam preseda in poganja kolesa. »Zadnji dve leti pa se srečujemo z zanimivo težavo, predvsem na morju. Na bazene ne hodimo radi, saj ima tudi več težav z vnetji sečil, ne počuti se dobro tudi zato, ker je zelo občutljiv na zvoke. Zato raje hodimo v naravna, mirna kopališča, najraje na morje. Je pa težava priti od brisače do globlje vode, kajti Florjan je seveda iz leta v leto težji in ga je vse težje nositi. Poleg tega se mu, denimo, že vsaka najmanjša odrgnina zelo slabo celi. Zato bi si zanj zelo želeli voziček, s katerim bi bil pri vstopu v vodo bolj samostojen in bolj samozavesten. Tako bi prav gotovo še raje plaval,« pripoveduje Vladka Brudar. »Tako pa ves čas razmišljamo samo, kako bomo prišli do vode brez poškodbe. Ker je tudi alergik, je zanj zelo pomembno, da je čim več na morju in v vodi.«

Koliko so zbrali golfisti na Otočcu, še ni znano, saj je »zadeva še odprta«, pravi Dušana Kaplan iz društva Polžek. Z dobrodelno dražbo slike avtorja Viktorja Šesta so zbrali 1400 evrov, še 500 evrov je primaknila AMZS, prispevki posameznikov pa še prihajajo. Brudarjevi upajo, da jim bo uspelo priti do tako želenega pripomočka, ki stane od 2000 do 6000 evrov.