»Ne vem, če so mladi danes bolj obremenjeni. V šoli je vse zelo načrtovano – vse aktivnosti, pisni preizkusi znanj in ustna preverjanja znanja so napovedani. Menim, da če dijaki sproti delajo in upoštevajo navodila profesorjev, kako naj se učijo oziroma pripravljajo na pouk, zaradi tega nimajo premalo prostega časa. To sem opazila pri svojih štirih otrocih, ki so že uspešno zaključili gimnazijsko šolanje in tudi študij,« razmišlja sogovornica.

Opaža, da čedalje več mladih vse pogosteje uporablja pametne telefone. Tisti, ki se aktivno ukvarjajo s športom, so zelo ozko usmerjeni in tudi preutrujeni. Dijaki, ki pa se ne ukvarjajo s športom, so veliko manj aktivni.

Posledice spremenjenih prostočasnih dejavnosti se kažejo na različne načine. »Bistvene razlike med sedanjimi dijaki in dijaki izpred dvajsetih in več let so v motoričnem znanju, ki ga izkazujejo ob prihodu. Nekateri imajo ogromno znanj, drugi prav nobenega. Nekateri so trenirali že cel kup različnih športov, drugi ne znajo držati niti žoge v roki, teči ali narediti preprostega prevala ali stoje na rokah. Kar zadeva splošno telesno pripravo, pa je sploh škoda govoriti. Sama se lahko s svojimi nekaj več kot šestdesetimi leti mirno kosam z dijakinjami v teku na 600 metrov ali pri Cooperjevem testu. Tudi pri dijakih ni stanje nič boljše. Gibljivost je precej slabša, več je prekomerno težkih deklet in fantov. Tudi moč rok in ramenskega obroča je opazno slabša.«