Letos je moderen zlat in srebrn nakit z dodanimi detajli v rose oziroma rdeči barvi. »Takšen nakit se zelo lepo zlije s kožo in predstavlja pravo osvežitev rumenemu in belemu zlatu, srebru ter jeklu. V zlatarnah v Novem mestu in Črnomlju smo ga imeli v ponudbi že pred leti, a takrat ni zanimal še nikogar. Poleg omenjenih kosov je trenutno zelo moden tudi nakit iz jekla, ki ima vedno večji krog uporabnikov, radi ga nosijo vsi, tako ženske kot moški, starejši in mladi. Jeklo je vedno bolj priljubljeno tudi zaradi cenovne dostopnosti in njegovih pozitivnih lastnosti, saj je odporno proti koroziji, ne pušča nobenih sledov, obenem pa ne povzroča alergij, kar je za veliko ljudi zelo pomembno. Na trgu je tudi poseben azijski stil nakita; prstani zaobjamejo dva ali več prstov hkrati oziroma se raztezajo čez cel prst. Pri nas ga nosi le nekaj pogumnih ljudi, saj je takšen nakit treba znati nositi in ga izbrati priložnosti primerno,« je trende predstavila direktorica Zlatarne Aura in Zlatarne Karat iz Novega mesta Vladimira Fink Pavlin, ki se z zlatarstvom ukvarja že več kot 25 let.

Reagira na kožo in kozmetiko Vsak nakit potrebuje tudi nego. Zlasti občutljiv za človeško kožo je srebrn nakit, ki zaradi tega prej potemni oziroma oksidira, in sicer zato, ker se ljudje poleti veliko bolj znojimo. Lahko pa pride do reakcije tudi med nakitom in snovmi, ki jih nanašamo na kožo, kot so na primer losjoni, kreme, mleka za telo, parfumi in drugo. Okrasje si zato vedno nadenemo na koncu, in sicer potem, ko smo se že oblekli in nadišavili, opozarjajo poznavalci. To pa zato, da s parfumi in drugimi kozmetičnimi izdelki ne pršimo po nakitu. »Nakit je treba redno čistiti, če želimo ohranjati njegov plemenit lesk. Dobro je tudi, da okrasje vsak večer, preden ga shranimo v šatuljo, z mehko bombažno krpico nežno obrišemo,« priporoča Fink-Pavlinova.

Čisto zlato in srebro nikoli ne oksidirata Zlat nakit lahko ravno tako oksidira kot srebrn, vendar počasneje. V žlahtnem nakitu namreč oksidirajo dodatki, ki so dodani čistemu zlatu ali čistemu srebru, ne pa samo zlato ali srebro, kot morda velikokrat marsikdo misli. »Čisto zlato in čisto srebro nikoli ne oksidirata. Nakit, ki je oksidiral oziroma potemnel, lahko očistimo z mlačno milnico; lahko ga zdrgnemo z mehko krtačko, lahko je tudi stara zobna ščetka. Pri tem se izogibajmo detergentom, ki vsebujejo klor. Srebrn nakit lahko očistimo tudi z vodo, v kateri smo raztopili amonijak, nato pa ga osušimo z mehko suho krpo. Potemneli srebrn nakit čistimo tudi z zobno pasto, limono, kisom ali ga namočimo v vodo, ki smo ji dodali sodo bikarbono. Srebrn nakit z okrasnim kamenjem pa bomo brez težav očistili z lesnim pepelom, ki ga potresemo po nakitu in nato nežno zdrgnemo z mehko krpo in krtačko. Za vsakodnevno čiščenje srebrnega nakita lahko uporabljamo tudi posebne robčke za čiščenje, ki jih kupimo v drogerijah. Če pa pride do oksidacije in srebro močno potemni, ga lahko mehansko očistijo le v zlatarskih delavnicah.