Kako površno je včasih naše javno razpravljanje o takih, malo zahtevnejših vprašanjih, lahko vidimo, če si pazljiveje preberemo, kako včasih celo filozofi (tu dr. Vezjak in dr. Debenjak) mirno spregledajo (zanemarijo) bistveno razliko med pojmoma »zavzemati se za ustavne moralne vrednote« (kar je gotovo ena od dolžnosti predsednika republike) in »biti (pri tem) moralna avtoriteta«. Je res tako težko to dvoje jasno razločevati? Ali pa nam je tu pomembno le to, da se Pahorja čim ostreje kritizira za vse, kar počne? Zame to niti prav in pošteno ni, pa tudi število glasov zanj na bližnjih volitvah utegnejo pretirane kritike prej povečati kot zmanjšati, med Slovenci še posebej. A sam ga ne bi rad še pet let gledal na mestu predsednika republike, zato to pišem.

Star rimski rek pravi: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem! Po slovensko: karkoli počneš, ravnaj razumno (preudarno) in misli na cilj! Treba bi bilo prepričati vsaj del tistih, ki ga podpirajo – ne nas, ki smo proti.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče