Društvo SRP ocenjuje, da gre za zlonamerno in hujskaško dejanje (retoriko), ki ni primerna temu odboru in ne tej državi. Ocenjujemo, da ni nikakršnih razlogov, da bi se omenjeni organ vmešaval v vojaške zadeve in da bi preverjal stanje v Slovenski vojski. Ocenjujemo, da to ni naloga tega odbora – saj o tem ni razpravljal niti svet za nacionalno varnost. Zato dejanje poslanca Mahniča razumemo kot zlorabo funkcije. Vse člane odbora za obrambo pozivamo, naj to sejo bojkotirajo.

Ocenjujemo, da je razprava na parlamentarnem odboru o vojaški »pripravljenosti« le prebrisan način priprave državljanov na odprte oborožene konflikte ob meji in netenje sovraštva do sosednje Hrvaške. Takšno stališče je motivirano z notranjepolitičnimi strankarskimi cilji in pomeni nevarno zaostrovanje razmer med državama.

Pozivamo predsednika države Boruta Pahorja, naj odloži vsakodnevne opravke in se kot vrhovni poveljnik odzove na tovrstne provokacije in zaostrovanje odnosov s sosedi. Naj vsak opravi svoje delo in ne da vsak dela po svoje. Žana Mahniča pa naj nekdo pouči o tem, kaj so naloge »njegovega« odbora. Očitno je namreč, da ga privatizira in zlorablja.

Veliko je zadnje čase raznih mahničev, ki mahajo po državi in jih je treba pri tem početju ustaviti.

Franc Medle, Boris Gregorčič, Branko Đukić, Milan Gorjanc, Janez Butara, Mirko Ognjenović, Bogdan Avbar, Jože Florijančič, Lojze Podobnik, Jože Butara, Darko Kastelic, Jože Ribič, Boris Pogačar, Remzo Skenderović,

za Društvo SRP