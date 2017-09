Z izborom gazele Gorenjske začenja časopisna družba Dnevnik nov izbor najboljših najhitreje rastočih podjetij. Prvi regijski izbor bo v četrtek, 14. septembra, v Šolskem centru Kranj, stoterica najhitreje rastočih podjetij Gorenjske pa se vnovič lahko pohvali z rastjo. Med letoma 2011 in 2016 so ta podjetja ustvarila 2456 novih delovnih mest (podjetja na seznamu lani 2017 novih delovnih mest), rast dodane vrednosti pa je bila 148-odstotna (130-odstotna pri podjetjih na seznamu lani).

Tretjina podjetij s seznama sto najhitreje rastočih podjetij ima sedež v Kranju, kar je občutno več kot lani, ko jih je bilo 24. Dobra sedmina oziroma 15 jih ima sedež v Škofji Loki, sledijo Radovljica z devetimi podjetji ter Šenčur, od koder prihaja aktualna zlata gazela Euro Plus, krovno podjetje NiceLabel, in Tržič, od koder je letos nominirani Cablex-T, s po osmimi podjetji.

Naj ob tem spomnimo, da je bilo podjetje Cablex Plastik, ki prav tako kot Cablex T sodi pod okrilje skupine Cablex, v letu 2014 prepoznano za bronasto gazelo. V primerjavi z lanskim letom je Tržič iz prve peterice izrinil Jesenice. Med podjetji, ki smo jih v preteklosti že prepoznali za gazele, so na seznamu vnovič Domel Holding, ta je takoj za kranjskim Monsunom, distributerjem svežih, zamrznjenih in konzerviranih izdelkov, ki je za podjetjem ZUUM povsem na vrhu seznama, pa Euro Plus in Kvibo ter Janus Trade, Migi in Swarco Lea.

Vrh seznama sto najhitreje rastočih podjetij krojijo še pohištveno podjetje Lipar iz Cerkelj na Gorenjskem, podjetje Conditus, ki je specializirano za slaščice in je nedavno svojo prvo slaščičarno v tujini odprlo v Beljaku, na seznamu sto najhitreje rastočih pa je bilo lani celo na 4. mestu, škofjeloški Dental market, podjetje družine Osovnikar, družine nekdanjega atleta Matica Osovnikarja, in jeseniški Albomay, ki je bil lani tudi mesto višje.