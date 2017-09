Že res, da je enoletnemu malčku popolnoma vseeno, ali nosi oblačilce običajne otroške znamke, ki je še vedno zelo kakovostno in daje prijeten občutek, ali tisto, ki je desetkrat dražje in se ponaša z nazivom katere izmed dragih otroških blagovnih znamk, pa vendar tudi tukaj velja, da obleka naredi človeka. O tem, kaj bodo nosili otroci, vsaj dokler so majhni, se odločajo starši. Večini še zdaleč ni vseeno, kako so oblečeni njihovi potomci.

»Pregovor Nimam denarja, da bi kupoval poceni pri oblačilih kar drži. Oblačilo mora obdržati svojo obliko, po možnosti naj bo namenjeno več otrokom. Visoka cena ni nujno zagotovilo za kakovost, je pa kazalnik, da ne gre za množične izdelke. Tisti, ki kupujejo drage blagovne znamke, jih najbrž kupujejo zaradi lastnih prepričanj, zaradi želja, ugleda ali statusnega simbola,« meni lastnica družinskega podjetja Bambini, ki v svojih štirih istoimenskih trgovinicah v Sloveniji ponuja otroška oblačila danske blagovne znamke Name it, Andreja Škripec Maksimović.

Ni vse zlato, kar se sveti

Poleg pestre ponudbe in razmerja med ceno in kakovostjo kupci najbolj cenijo postrežbo, prijaznost in nevsiljivost. Pomembno je, da so oblačila praktična za oblačenje, poudarja strokovnjakinja. To pomeni, da morajo imeti zgornji deli oblačil za dojenčke na ramenskem delu nete ali gumbe za odpenjanje, da je pri hlačah z naramnicami fino, da imajo te nete za odpiranje v razkoraku, kar pride prav ob previjanju. Oblačila morajo biti udobna, da se otrok med igro dobro počuti in ga nikjer ne tišči. Zelo pomembna je varnost oblačil: »Dolžina vrvice, ki sme biti na različnih predelih oblačil, je predpisana, da je otrok ob igri tudi varen.«

A v času naših babic in dedkov še zdaleč ni bilo tako. Trgovin z otroškimi oblačili ni bilo. Otroci so znali precej bolje paziti na svojo garderobo. Na voljo so imeli bolj malo oblačil, nosili so jih drug za drugim. Boljša za v šolo in k maši, slabša za vsak dan. Deklicam so obleke in spodnjice iz platna šivale šivilje, dečkom so krojači krojili suknjiče in hlače. Deklice niso nosile dolgih hlač, ampak hlačne nogavice, ki so jih pletle pletilje. Pozimi so pod oblekicami nosile srajčke in povrhu še pletene jopice z gumbi.

Sodobna otroška oblačila so precej udobnejša in prijaznejša. »Drugačni so tako materiali kot kroji, izdelava in paleta barv. Oblačila so vzdržljivejša in se bolj prilegajo. Danes le malo fantov naokoli teka v srajcah na gumbe, te so namenjene bolj za posebne priložnosti ali pa se odpete oblečejo povrh udobne bombažne majice. Dolge zimske jakne in plašče so zamenjale funkcionalne jakne, ki vedno omogočajo prosto gibanje, ponudijo dobro zaščito pred vremenskimi pojavi in so mnogo lepše ne pogled,» pomembnejše razlike med nekoč in danes našteje sogovornica.