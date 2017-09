Po neuradnih informacijah sta Alpe Adria Green in investitor v lakirnico v Hočah Magna Nukleus uskladila protokol, ki ga podpira večina članov nadzornega sveta organizacije. Ne podpirajo ga sicer vsi, vendar je podpora dovolj velika, da se Alpe Adria Green na izdano okoljevarstveno soglasje ne bo pritožila, pa piše časnik Finance.

Kot kaže, bo okoljevarstveno soglasje za pričetek gradnje Magnine lakirnice v občini Hoče-Slivnica v torek veljavno. Do takrat ima namreč Alpe Adria Green še čas za vložitev pritožbe, končno odločitev pa naj bi sicer iz organizacije, kot so nedavno napovedali, sporočili dan prej. Predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard danes za pojasnila ni bil dosegljiv.

Ob tem je spletni portal Siol.net poudaril, da bo v ponedeljek znano še, ali so prebivalci Miklavža na Dravskem polju vložili tožbo na upravno sodišče.

Pritožba Alpe Adria Green na okoljevarstveno soglasje je sicer ostala še edina odprta v vrsti morebitnih pritožb, o katerih so razmišljale okoljevarstvene organizacije. V petek je Slovenski E-forum napovedano pritožbo dokončno umaknil, saj so, kot je pojasnil vodja Gorazd Marinček, z Magno in predstavniki vlade sklenili protokol o dopolnitvi okoljevarstvenega dovoljenja.

Pritožba na okoljevarstveno soglasje bi lahko, kot so večkrat opozorili predstavniki vlade, ogrozila napovedano investicijo, saj bi to začetek gradnje odložilo do te mere, da bi se Magna raje odločila za drugo državo.