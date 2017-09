Jutri bo pretežno oblačno in občasno deževno. Predvsem na zahodu in jugu bodo vmes tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do okoli 18, najvišje dnevne od 16 do 23, na severovzhodu do 26 stopinj.

Od nedelje do torka zjutraj bo v zahodni polovici Slovenije pogosto deževalo. Krajevno bo lahko skupno padlo od 100 do okoli 200 litrov dežja na kvadratni meter.