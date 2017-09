Stephensova, ki je presenetila že v polfinalu, kjer je izločila legendarno Venus Williams, je za zmago prejela 3,7 milijona dolarjev, na prestolu zmagovalke odprtega prvenstva ZDA pa je zamenjala Nemko Angelique Kerber. Dve leti mlajša Keysova, oba sta se prvič v karieri uvrstili v finale turnirja za grand slam, pa se po porazu lahko tolaži z 1,825 milijona ameriških zelencev.

A bolj kot denarna nagrada v oči bode letošnja zgodba Stephensove, ki je bila po številnih poškodbah še pred petimi tedni 957. igralka svetovne jakostne lestvice. »Tudi zame je to neverjetno. Nazadnje sem imela operacijo 23. januarja in če bi mi kdo takrat rekel, da bom dobila odprto prvenstvo ZDA, bi mu rekla, da je to nemogoče,« je po zmagi povedala Stephensova, ki je po dvoboju objela tekmico in prijateljico Keysovo in dodala, da ji je žal, ker v tenisu ni remija.

Polfinalistka Australian Opna iz leta 2013 je bila poškodovana kar 11 mesecev in morala tudi na operacijo noge. Resda je bila na lestvici WTA že 11., a po dolgem premoru se je na igrišča vrnila letos v Wimbledonu, kjer pa se je poslovila že po prvem krogu. Njena serija uspehov se je nato začela na igriščih v ZDA.

Do odprtega prvenstva ZDA je igralka napredovala na 83. mesto lestvice WTA, v New Yorku pa je še stopnjevala formo in finale na stadionu Arthur Ashe je 170 cm visoka Američanka odigrala skoraj brez napake. V ponedeljek bo na lestvici WTA že na 17. mestu, blizu svojemu osebnemu rekordu.

Tudi Keysova je bila zadovoljna s prvim finalom v karieri, poraz pa je pustil kanček grenkega priokusa. »To seveda ni bil moj najboljši tenis. A če že moram izgubiti, sem vesela, da je to prav Sloane,« je povedala poraženka, ki se že vso sezono bori s težavami zaradi poškodbe zapestja. Nato je napovedala še dolgo slavje: »Seveda bo Sloane plačala pijačo.«

V moškem finalu se bosta danes pomerila Španec Rafael Nadal in Južnoafričan Kevin Anderson. Statistika je na strani 31-letnega Španca, ki je dobil vse medsebojne dvoboje, zadnjega letos v Barceloni.