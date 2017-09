Lanišek je tako na prvi od dveh tekem v Rusiji prvič v karieri ugnal vso konkurenco. Njegov uspeh je dopolnil lanski zmagovalec Anže Semenič na petem mestu.

Sedmo tekmo poletne velike nagrade v tej sezoni je začelo sedem Slovencev. Po prvi seriji je za le 0,6 točke izpadel Jurij Tepeš, ki je s 121 metri osvojil 31. mesto, ostala šesterica pa je zanesljivo skočila v finale. Robert Kranjec je bil po prvi seriji 20., Žiga Jelar in Miran Zupančič sta si delila 17. mesto, Rok Justin je bil 14., poznejši zmagovalec Anže Lanišek pa sicer šele deseti s 129 metri, najboljše izhodišče je imel Anže Semenič na petem mestu in 138 metri.

V finalu rahlo deževne in vetrovne tekme je sledil popoln preobrat. Zmagovalec kvalifikacij, Lanišek, je poletel kar do 143 metrov, 265,6 točke pa je bilo neulovljivih za vse, ki so še skočili za njim. Tako se je Domžalčan zasluženo razveselil prve zmage med elito in drugih zaporednih stopničk v tem poletju.

Najbližje sta mu bila domačina Jevgenij Klimov z 261,2 točke in Denis Kornilov z 249 točkami. Semenič je s 130,5 metri in 247,7 točkami zadržal peto mesto, pridobila sta tudi Justin, ki je bil na koncu 12., ter Kranjec, ki je bil 13. Zupančič je padel na 19., Jelar pa na 21. mesto.

Lanišek je z novimi 100 točkami skočil na tretje mesto skupnega seštevka (231) in je tik za danes desetim Japoncem Junshirom Kobayashijem (234). Vodi Poljak Dawid Kubacki, ki ga v Rusiji ni, s 300 točkami.

V nedeljo v Čajkovskem skakalce čaka še ena preizkušnja poletne velike nagrade.