Oranžna stopnja ogroženosti: od nedelje do torka na zahodu močno deževje

Reke po Sloveniji, predvsem na zahodu in jugu, bodo danes začele naraščati. Od nedelje do torka zjutraj pa bo zahodno polovico države zajelo močno deževje. Za nedeljo in ponedeljek je razglašena oranžna stopnja ogroženosti za severozahodno, jugozahodno in osrednjo Slovenijo.