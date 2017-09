»Vsaj tri ure pred tekmo bodo morali pojesti zajtrk, nato jih čaka sestanek in vrnitev v sobe, kjer si bodo malce raztegnili noge. V dvorani bodo opravili nekaj metov več na koš, saj obročev in parketa še niso preizkusili. Pomagalo nam bo, da smo v Helsinkih tri tekme odigrali v podobno zgodnjih terminih,« je termin tekme z Ukrajino, ta se je začela že ob 11.30, komentiral pomočnik trenerja Jaka Lakovič.

Da zgodnja ura Slovencev ni zmotila, so dokazali že na začetku, ko jim je nemudoma pripadla pobuda. V tekmo bi težko bolje vstopil Luka Dončić, ki je dosegel prvih sedem točk svoje ekipe, za uvodno vodstvo 7:3. Ob dobri predstavi v obrambi je prednost strmo naraščala in v deveti minuti že znašala plus 12. Ukrajinci so odgovorili s petimi zaporednimi točkami in tako nekoliko znižali zaostanek, a le začasno. Slovenija je namreč četrtino, v kateri se je z 10 točkami najbolj izkazal Dončić, končala z vodstvom 26:17.

Druga četrtina ni prinesla presenečenja. Slovenski košarkarji so Ukrajince še naprej držali na varni razdalji, oziroma so svoje vodstvo še povečali. Poleg Dončića sta se razigral tudi Anthony Randolph (met iz igre 4/4) in Klemen Preprelič, posledično pa so izbranci selektorja Slovenije Igorja Kokoškova na odmor odšli ob visokem vodstvu z 42:27. Slovenija je sicer po 20 minutah igre z izjemo blokad (5:2 v korist tekmeca) prevladovala v prav vseh statističnih elementih košarkarske igre.