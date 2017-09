Proukurist podjetja Razvoj golf Ivan Kusalić je za hrvaške medije pojasnil, da so se za arbitražo odločili zaradi »popolne blokade projekta, v katerega so investitorji vložili 130 milijonov evrov«. Kusalić je dejal, da so konec lanskega leta hrvaški vladi predlagali reševanje spora v medsebojnih pogovorih, a do napredka ni prišlo. Vrednost tožbe je ocenjena na pol milijarde evrov.

Golf igrišča, vodovod, prenova ceste Investitorji, med katerimi so tudi poslovneži iz Izraela, trdijo, da je Hrvaška kršila dvostranski sporazum o vlaganjih z Nizozemsko. Kot so pojasnili, je hrvaška administracija razveljavila že pridobljena dovoljenja za izvajanje projekta, ki ga že deset let poskušajo uresničiti na hribu Srđ pri Dubrovniku. Hrvaško ministrstvo za gradbeništvo in prostorsko ureditev je 12. oktobra izdalo lokacijsko dovoljenje za projekt izgradnje dveh golf igriščih, vodovoda ter prenove javne prometnice, ki bi povezala športno-rekreacijsko središče z jadransko magistralo. Zahteve investitorja so bile usklajene s prostorskimi načrti najbolj južne hrvaške županije in mesta Dubrovnik.