Odločitev bonitetne agencije po mnenju finančne ministrice Mateje Vraničar Erman pomeni dodatno potrditev, da je Slovenija na pravi poti. Ministrica je zvišanje ocene sicer pričakovala, vendar pa ne tako visokega, so sporočili s finančnega ministrstva.

»Bonitetne ocene so pokazatelj, da vsi skupaj delamo dobro in da so ukrepi, ki jih izvajamo, pravi. Nikakor to ne pomeni, da smo že na koncu poti. Takšne potrditve nam morajo dati nov zagon in voljo, da sledimo zastavljenim ciljem,« je ocenila ministrica.