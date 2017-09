Svaka podila z nožem v roki

Za enakopravnost med spoloma smo tudi v tej rubriki črne kronike in zato objavljamo novico o tem, da je v Mihalovcih na Štajerskem 36-letnica izzivala k pretepu 46-letnega svaka. Zakaj bi le moški zganjali nasilje nad ženskami? Je že prav, da gre tovrstno početje tudi v drugi smeri, kajne, če smo malce (?) cinični. No, da se vrnemo na Štajersko. Ni ga izzivala golih rok, pač pa je proti možakarju zamahovala s kar 20 centimetrov dolgim nožičkom. Moški je pred srboritko zbežal, vendar mu je sledila. Po nekaj minutah pa je bilo možakarju dovolj, ustavil se je in jo počakal. Ona je zamahnila, on jo je udaril po roki. Nož je zletel v zrak. On jo je podrl na tla, vmes pa so na kraj prihiteli najprej brat napadenega, ki je ženo odvlekel v avto in jo odpeljal, nato pa še možje postave, ki so se zapodili za ubežnikoma in ju ustavili. Opravili so »potreben postopek«. Žensko bodo kazensko ovadili.

Profesorice fizioterapevtke

Prevarantke imajo domišljije na pretek, z vedno novimi izgovori se vam bodo prikradle v stanovanje in vas pokradle. Prejšnji teden smo pisali o maserkah, zdaj so na vrsti fizioterapevtke. Poročajo obalni policisti. V sredo popoldne so dobili prijavo, da so v Luciji k starejši občanki na dom prišla tri dekleta. Rekle so, da so fizioterapevtke in da so jih poslali iz zdravstvenega doma, da bi upokojenki predavale. Medtem ko sta ji dve predavali, ji je tretja iz sosednje sobe ukradla 300 evrov. To je gospa slišala, vendar se je predavanje predčasno končalo, profesorice prevarantstva pa so jo pobrisale. Policisti premetenke še iščejo.

Občani v vlogi policistov

Je že prav, da občani vsake toliko pravico vzamejo v svoje roke. Sploh če s tem rešijo kakšno nedolžno življenje. Recimo, da s poti umaknejo pijanega voznika, potencialnega morilca. Zgodilo se je minuli teden v Kopru. Malo pred četrto popoldne je možak z avtom pred trgovskim centrom butnil v drugo vozilo in meni nič, tebi nič odpeljal naprej. Pa so ga ustavili kar mimoidoči in mu celo vzeli ključe. Ter poklicali policijo. Ti so na kraju ugotovili, da je povzročitelj prometne nesreče dejansko vinjen, alkotest mu je pokazal 0,92 miligrama alkohola na liter izdihnjenega zraka ali po starem dva promila ali po domače – pošteno se ga je nalezel in komaj je stal pokonci. Seveda so mu policisti napisali obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter plačilni nalog zaradi nepravilnega premika z vozilom in še enega zaradi pretečenega zavarovanja vozila. Mi pa na tem mestu čestitamo še Koprčanom.

Za travco je slabo skrbel

Te dni pridelovalci konoplje na veliko žanjejo pridelek. No, sem ter tja požanjejo kakšen nasad tudi policisti. Tale pa se je znašel v naši rubriki zato, ker želimo okarati pridelovalca. Pa ne zato, ker je nasad slabo zaščitil pred radovednimi očmi mož postave, ampak ker ja za rožice zelo slabo skrbel. Trboveljski policisti so nasad odkrili v naselju Ostenek. Našli so natanko 519 sadik višine od 30 do 90 centimetri. V poročilo pa so zapisali, da so bile sadike v zelo slabem stanju. Ali so jih napadli škodljivci, so se posušile, ker jih ni nihče zalival, ali pa so zgnile, policisti ne poročajo. Kmetovalca tudi niso našli, so pa rastlinice poželi in jih strokovno uničili. Mi pa dodajamo, da je za vsak pridelek treba lepo skrbeti, pa naj bo to solata, paradižnik ali travca.

Zanimiv konjiček

Pa še ena kratka o štajerskem tiču, ki ima zanimiv hobi. Vlamlja namreč v kleti. Policisti ga še niso izsledili, so nam pa povedali vse o najnovejšem, malodane rekordnem podvigu. V Ulici heroja Vojka v Mariboru je vlomil v kar 12 kletnih boksov, eno skupno kolesarnico in poskušal vlomiti še v en kletni boks. S svojim početjem je res naredil za tri jurje škode, kar pa je najbolj zanimivo – ukradel ni prav ničesar.