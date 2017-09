Proti predlogu je v predstavniškem domu glasovalo 90 republikancev, čeprav je predsednik Donald Trump tokrat presenetil ne le njih, ampak tudi večino ameriških analitikov, ko je glede začasnega financiranja vlade prisluhnil voditeljema demokratov v obeh domovih senatorju Charlesu Schumerju in kongresnici Nancy Pelosi. V nasprotju z demokrati so republikanci vztrajali, da se zvišanje javnega dolga sprejme za obdobje poldrugega leta, da bi se izognili temu žgočemu vprašanju v času pred vmesnimi volitvami novembra prihodnje leto, ko se jim po zdajšnjih napovedih že brez tega obeta izguba znatnega števila kongresnih sedežev. Dogovor sredi tega tedna, ki je zadovoljil Schumerja in Pelosijevo, v slabo voljo pa spravil vodji republikancev Mitcha McConnella in Paula Ryana, pa tudi Trumpovega finančnega ministra Stevena Mnuchina, sicer daje Beli hiši čas do sredine decembra, da pripravi napovedovano davčno reformo, a bodo imeli potem demokrati spet več možnosti za uveljavitev svojih prioritet. Ker je bila na mizi pomoč prizadetim v orkanu Harvey, v zraku pa grožnja, kakšno razdejanje prinaša novi orkan Irma, je Ryan vztrajanje demokratov, da paket finančne zakonodaje podpre le ob trimesečnem podaljšanju začasnega financiranja, označil za izsiljevanje, ki pa Trumpa očitno ni motilo. Javni dolg ZDA trenutno znaša 19.900 milijard dolarjev, dovoljeno mejo pa je bilo treba povišati do konca meseca, sicer bi postale ZDA plačilno nesposobne.