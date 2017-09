Srbski predsednik in do maja premier Aleksandar Vučić je znova pokazal, da se je dobro izučil politične obrti. Nedavno je »presenetil« z ugotovitvijo, usklajeno z zunanjim ministrom Ivico Dačićem, da Srbija potrebuje nov kolektivni premislek o odnosu do Kosova, ki seveda izključuje priznanje, a naj bi bil napoved bolj prožnega pristopa, ki gleda bolj naprej kot nazaj, tja do kosovske bitke.

Dvodnevni obisk Sarajeva morda ni tolikšno presenečenje, čeprav bi kdo pomislil, da po tistem kamenjanju med udeležbo na žalni slovesnosti ob obletnici pokola v Srebrenici (2015) Vučića zlepa ne bodo več spravili na bosanska tla, veliko presenečenje pa sta leporečje, s katerim je pospremil obisk, in optimizem pri napovedi preseganja sporov med državama ter plodnega sobivanja.

Pravi prijatelji Vučić ve, da je železo treba kovati, dokler je vroče. Po dokaj neprijetni epizodi okrog (ne)posredne vpletenosti srbskih državljanov v poskus državnega udara v Črni gori in ne ravno premišljeni podpori prejšnjemu premierju Makedonije Gruevskemu je prišel čas za kazanje lepšega obraza Srbije. Bosna pa je pravšnja priložnost, saj med Sarajevom in Zagrebom trenutno ne cvetijo rožice. Zato je iz Beograda ponujena roka sprave in sodelovanja, še posebej na področjih, kjer BiH in Hrvaška še dolgo ne bosta našli skupnega jezika, toliko bolj politično odmevna. Hrvaška je recimo šele po ostrih protestih in opozorilih, tudi iz Bruslja, znižala ceno za nadzor kakovosti iz BiH uvoženega blaga. Državi sta daleč od začetka pogovorov o urejanju spornih mejnih vprašanj, pri čemer Sarajevo vztraja, da gradnja mostu na Pelješac krši mednarodne zakone in spreminja morsko mejo, Zagreb pa z gradnjo vztrajno rine naprej. Zagreb obtožuje Sarajevo, da je dovolilo islamskim skrajnežem najti »drugi dom« na ozemlju BiH, kjer naj bi jih bilo čez 10 tisoč, hadezejevi politiki pa očitajo Bosni nedržavotvornost. Vučić je ubral drugo taktiko. Ob omembi kamenjanja v Potočarih odgovarja, da ga ne zanima, kaj je bilo pred dvema letoma, ampak, kako naprej. Državi sta tik pred tem, da ustanovita skupno komisijo za reševanje mejnih sporov. Vučić ponuja menjavo mejnih parcel, poseben status za bosanske državljane, lastnike zemljišč na srbski strani meje, skrb za 11 skupnih mejnih mostov, oblikovanje posebne gospodarske cone, udeležbo Srbije pri gradnji bosanskih avtocest… Vse to je ob koncu pogovorov strnil v stavek: »BiH bo, če ne danes, pa zelo kmalu ugotovila, da ima v Srbiji velikega in iskrenega prijatelja.« Ni dvoma, da je pri tem vsaj z enim očesom pogledoval proti Zagrebu. zur