Po reprezentančnem premoru se s tekmami osmega kroga nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo. Trenerji so imeli dovolj časa, da so skozi mini priprave dvignili formo in uigrali zasedbe, potem ko so opravili še zadnje kadrovske popravke z nakupi in prodajo igralcev. Zlasti Olimpiji ni uspelo prodati vseh odvečnih igralcev, saj so Ljubljano zapustil le napadalec Blessing Eleke, branilec Nemanja Mitrović in napadalni vezist Daniel Avramovski. Ker trener Igor Bišćan ne menja enajsterice, ki niza uspehe, je v slačilnici vse več nezadovoljnih. Bišćan sicer zatrjuje, da bo za vse dovolj priložnosti. Za Hrvata Leona Benka pravi, da po nekaj pogovorih še vedno resno računa nanj in bo koristen na nekaterih tekmah, Romuna Alexandra Cretuja je preizkusil na položaju centralnega branilca, na čakanju pa so Kingsley Boateng, Denis Klinar…

RUDAR – ALUMINIJ 0:0

Na prvi tekmi osmega kroga sta se Rudar in Aluminij razšla brez golov, a gledalci so videli zanimivo in razburljivo tekmo z veliko priložnostmi. Rudar je z brezplačnim vstopom vabil osnovnošolce in srednješolce, a je bil obisk skromen. V zanimivem prvem polčasu, v katerem so bili nevarnejši gostje iz Kidričevega, se je kar trikrat stresel okvir gola. Pri gostih sta prečko zadela Marko Nunić, ki je zapravil še dve priložnosti, in Arafat Mensah, potem ko je žogo odbil vratar Pridigar. Pri gostiteljih je John Mary z glavo žogo poslal v vratnico, kar je bila njihova edina priložnost v prvem polčasu. V drugem polčasu so bili podjetnejši in nevarnejši Velenjčani, ki bodo še dolgo žalovali za zapravljenimi priložnostmi. Klemen Bolha je z glavo streljal čez gol. Dominik Radić je žogo s štirih metrov namesto v prazen gol poslal čez prečko. V finišu tekme je imel zmago v nogah najboljši strelec lanske sezone John Mary, a je naivno izgubil dvoboj ena na ena z vratarjem gostov Matijo Kovačićem, ki je suvereno ustavil tudi njegov strel z desetih metrov. Ob edini priložnosti Aluminija se je z dobro obrambo strela Tahiraja izkazal vratar Pridigar.

ANKARAN – GORICA danes ob 16. uri, sodnik: Obrenović

Novinec iz Ankarana tudi po prvem reprezentančnem premoru ostaja brezdomec oziroma ena največjih posebnosti v zgodovini prve lige. Nosi ime mesta Ankaran, ki ni več njegov dom, sedež kluba je v sosednjem Kopru, kjer ga nočejo, trenira pri sosedih v občini Hrpelje - Kozina, gostitelj domačih tekem je v Dravogradu. Posebnostim, ki jim mnogi pripisujejo tudi droben pridih bizarnosti, se v osmem krogu pridružuje še ena. Koroška bo po zaslugi obalnega brezdomca prvič gostitelj edinega primorskega prvoligaškega derbija. 215 kilometrov daleč se bosta odpeljali ekipi za prvo medsebojno srečanje v prvoligaški konkurenci. Ljubitelji nogometa se upravičeno sprašujejo, ali ne bi mogli vsaj za derbi najti boljše rešitve. Trenutno je ni na vidiku, kar pa ne pomeni, da jih v ankaranskem taboru ne iščejo. Ena najnovejših idej, kako priti bliže doma, je iskanje možnosti za sodelovanje s postojnskim nogometom, kjer pa bi morali najprej prvoligaškim standardom približati infrastrukturo. Korak v to smer bi bil tudi priložnost za še en korenit (lepotni) poseg. Nobena skrivnost ni, da v ankaranski občini niso zadovoljni, da v prvi ligi nastopa klub, ki ni več niti malo njihov. Zahteva po preimenovanju je za zdaj še neuradna. Časa je (za zdaj) še dovolj, ekipa je še vedno zgolj dve točki oddaljena od predzadnjega mesta in dokler zaostanek ni prevelik, so možni tudi načrti onkraj novega leta. Gorica je prav v vseh pogledih favorit.

Verjetni postavi – Ankaran: Papadopoulos, Gliha, Škvorc, Badžim, Karamatić, Klapan, Nazim, Delgado, Primc, Meledje, Kidrič. Gorica: Sorčan, Celcer, Jogan, Kavčič, Škarabot, Kapić, Grudina, Osuji, Gregorič, Žigon, Filipović. Naš namig: 2.

DOMŽALE – TRIGLAV danes ob 18. uri, sodnik: Kovačič Domžalčani po uspešni evropski epizodi začenjajo novo zgodbo s povsem prenovljeno ekipo. Potem ko so odšli Žan Majer (Rostov), Jan Repas (Caen), Ivan Firer (Auxerre) in Miha Blažič (Ferencvaros) ter z milijoni evrov napolnili blagajno, so novinci Makedonec Agim Ibraimi, ki po aferi s sporočili SMS leto dni ni igral resnega nogometa, Hrvat Marko Alivir, povratnik iz Češke, hrvaški bočni branilec Dario Melnjak ter jamajški reprezentančni napadalec Shamar Nicholson. »Nismo le klub, ki načrtno daje priložnost mladim igralcem, jih razvija in nato lansira v boljše klube, ampak tudi okolje, ki želi biti tekmovalno ambiciozno,« pravi trener Simon Rožman. Čaka ga zahtevno delo, ko bo moral po evropskih nastopih dvigniti psihično in fizično izpraznjeno ekipo, delati selekcijo, uveljavljati igralce iz lastne šole, graditi prepoznavno igro in loviti rezultat, saj za prvim mestom zaostajajo že osem točk. Čeprav je Triglav v pokalu s 4:1 izločil četrtoligaša Koper, v Kranju niso bili povsem zadovoljni s predstavo na Bonifki. Kranjčani, ki so še brez zmage v ligi, so se okrepili z Nejcem Pušnikom (Interblock), Davidom Tijanićem (Olimpija) in Danijelom Vujčićem (Maribor), a glede na mladost to niso igralci, ki bi prinesli dodano vrednost gorenjskemu prvoligašu in predvsem izboljšali učinkovitost. S petimi goli so najmanj učinkovita ekipa lige. Na gostovanju v Domžalah bodo zelo pogrešali izkušenega Vlada Šmita, ki je bil izključen v Kidričevem. Verjetni postavi – Domžale: Milić, Širok, Klemenčič, Dobrovoljc, Balkovec, Husmani, Vetrih, Ibričić, Bizjak, Matjašič, Ožbolt. Triglav: Džafić, Kuhar, Zec, Bojić, Arh Česen, Udovič, Robnik, Bukara, Gajić, Majcen, Poplatnik. Naš namig: 1. KRŠKO – OLIMPIJA jutri ob 16.50, sodnik: Ponis Izpad v pokalu v lokalnem obračunu proti drugoligašu iz Novega mesta je slaba popotnica za Krčane pred gostovanjem Olimpije, ki je zaradi uvrstitve ekip na lestvici tudi derbi. Krško, ki je s tretjim mestom na lestvici hit prvenstva, je neugoden tekmec za vodilno Olimpijo, a Ljubljančani so prepričani, da so med premorom s kakovostnim in zagnanim delom na treningih ter prijateljsko tekmo s Chievom v Veroni (poraz 0:1) dvignili formo. »Če bomo mi pravi, bomo imeli razplet tekme v svojih rokah. Ker smo v vseh segmentih igre zelo disciplinirani, ne bomo dovolili, da bi se z napako spravili v težave. Glede na to, kako delamo na treningih, bomo le še boljši. Veseli me napredek Krškega, da niso na vrhu vseskozi iste ekipe. Imajo najboljšega strelca lige Škrbića, a sem ga že preučil, marsikaj mi je o njem povedal Brkić, ki ga dobro pozna iz srbske lige,« je izpostavil kapetan in centralni branilec Olimpije Branko Ilić, ki pravi, da šampionske ambicije soigralcev vidi tudi v tem, da je bila vsa ekipa razočarana nad remijem na derbiju. Trener Igor Bišćan je pohvalil napredek napadalca Andreja Vombergarja, soigralci so ga dobro sprejeli in bo dobival vse več priložnosti. Strokovni štab je okrepil 32-letni Zagrebčan Hrvoje Čale, ki je bil v šampionski sezoni sedem mescev igralec Olimpije in je bil zamenjava za Dejana Kopasića, ki je odšel na Ciper. Poškodovani so Vodišek, Krefl in Kronaveter, ki znova odhaja na rehabilitacijo v Čatež ob Savi. Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Krajcer, Mandić, Mujan, Dušak, Šturm, Kovačič, Ejup, Jovanović, Škrbić, Jurina. Olimpija: Vodišek, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Brkić, Čanđija, Savić, Alves, Kapun, Issah. Naš namig: 2.