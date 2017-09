Kontra hendikep, torej stava, da neka ekipa ne bo zgubila za več, kot predvideva hendikep, je res sladka možnost. Dodatna varovalka. In par opcij se ponuja tudi v četrtfinalnih tekmah evropskega prvenstva. Največ pozornosti zbuja favoriziranje Hrvaške proti Rusiji. 1,50 na Hrvate in 2,55 na Ruse je na voljo za zmago prvih ali drugih. Pri tem pa stavnica za to, da bodo Rusi izgubili za manj kot 5 košev, ponuja spodobnih 1,80. Saj ne, da Šarić in Bogdanović nista dobra, vendar pa vseeno nista polnega zaupanja vrednega igralca. Predvsem Bogdanovića zna popasti neka »zariplost«, ki slabo vpliva nanj. Značajsko je pri Hrvatih pregovorno najstabilnejši Popović, vendar ima kak centimeter premalo. Gre pa za odločilno tekmo. Pri čemer bi utegnili biti Rusi dodatno motivirani z zanje negativno tradicijo. Pa še nekaj. Rusi imajo zanesljivega centra. Mozgova seveda. Nadvse ljubega mi. Priznam.

Pozornost budi tudi tekma med Nemčijo in Francijo. Ekipa slednje je sicer zelo nadarjena, vendar pa nekako labilna, da ne rečemo ohola. V tekmi proti Sloveniji se je na koncu najbolj odrezal veteran Diaw, Nemci pa, kakršnikoli se že pojavijo, nikdar ne razočarajo z vnemo in pristopom. Zoprni jim bodo. Praskali in grebli bodo. V ponudbi je od 1,60 na to, da bodo zgubili z manj kot 10 točk, do 2,50, da se bodo izvlekli z manj kot 6 točkami minusa. V kaj več ne bi zapeljeval.

Tukaj so še vedno Grki. Pregovorne podlasice. Proti favoriziranim Litovcem je na voljo 1,80 na to, da bodo izgubili za manj kot 7 točk, kar bi se zlahka zgodilo, če že ne še kakšna dodatna drama. In dotaknimo se še največje sobotne uganke. Prostodušna Finska proti zvitorepi in vendarle blago favorizirani Italiji. Huh?! Tekma, pri kateri bi bilo najpametneje, da se človek ne bi zapletal in bi si jo zgolj ogledal, ne da bi jo imel na listku. Pa vendar. Ali lahko gredo Finci naprej? Mislim, da ja. Ne zgolj Markkanen, ki je hit prvenstva. Tudi Koponen je tekmovalen in zaupanja vreden igralec. A če že, se verjetno bolj splača igrati 2,25 na čisto zmago Fincev, kot pa 1,80 na to, da bodo Finci zgubili z manj kot 3,5 koša.