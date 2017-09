Potem ko je vodilna Mura v vročem prekmurskem derbiju izgubila prvi dve točki v sezoni, čeprav je imela dva igralca več na zelenici, jo čaka nov lokalni derbi z Veržejem. Ker ima Veržej mlado zasedbo – v njej so v večini nogometaši, ki so končali mladinski staž v Mariboru – si varovanci trenerja Anteja Šimundže glede na igralski kader, denarni vložek z dobrimi plačami za slovenske razmere in prvoligaške ambicije v tekmi s Prleki ne smejo privoščiti novega spodrsljaja.

Zelo zanimiv derbi se obeta v Šiški, kjer bo ambiciozni Bravo gostil Jadran iz Dekanov, ki je trenutno prvi zasledovalec Mure. Bravo je po seriji treh zmag zapored doživel dva poraza, ki pa v klubu nista povzročila preplaha. Ocenili so, da je glede na povprečno starost ekipe 21 let realnost boj za osmo mesto. Od lanske zasedbe 30 igralcev je ostalo le 12 nogometašev, saj so predvsem najboljši našli izziv v prvi ligi. Bravo, ki skuša prevladovati na igrišču in biti všečen, ima trenutno težave z neučinkovitostjo. Dekani bodo verjetno posegli po enaki taktiki, kot so do uspeha prišli Brežice in Brda, torej po učinkovitih protinapadih.

Na Ptuju, kjer pri Dravi gostuje Dob, bo derbi izkušenih drugoligašev. Potem ko so Ptujčani odlično odprli sezono, so v minulem krogu doživeli boleč poraz v Radomljah. Dobljani, lani podprvaki druge lige, so veliki dolžniki in z izkupičkom zgolj štirih točk so zelo nezadovoljni. Varovanci trenerja Damjana Romiha bodo za dvig po lestvici morali začeti zmagovati v gosteh.

Zanimiv bo tudi sosedski derbi Radomelj in Ilirije. Radomljani so po slabem začetku ujeli ritem s serijo treh zmag. Končni izid tekme bo odvisen od dnevne forme napadalca Anela Hajrića, posojenega igralca Maribora, ki je v letošnji sezoni dosegel že šest zadetkov za Radomljane. To pomeni, da čaka branilce Ilirije veliko dela. Brežice upajo, da bodo Sežanci utrujeni, potem ko so med tednom v pokalni tekmi namučili Maribor. Vzpon Brd je povezan z dvema okrepitvama iz Italije in eno iz Nigerije ter večjo uigranostjo. Ker je Krka med tednom odigrala 120 minut pokalnega maratona s Krškim, imajo Brici lepo možnosti za nadaljevanje uspehov tudi na Dolenjskem. Tudi Zarica je pod vodstvom novega trenerja Braneta Pavlina v vzponu, zato čaka Nafto težko gostovanje na Gorenjskem.

Pari 6. kroga, danes ob 16. uri: Drava Ptuj – Roltek Dob, ob 16.30: Bravo – Jadran Dekani, Cherrybox 24 Tabor Sežana – Brežice Terme Čatež, Mura – Farmtech Veržej, Fužinar Ravne Systems – Rogaška, Kalcer Radomlje – Ilirija 1911, jutri ob 16.30: Zarica Kranj – Nafta 1903, Krka – Brda. Vrstni red: Mura 13, Dekani 11, Drava, Radomlje in Brežice po 10, Ilirija, Sežana in Bravo po 9, Nafta, Dob, Zarica, Brda, Veržej in Rogaška po 4, Krka 3, Fužinar 1.