Ženski tenis bo dobil novo zmagovalko turnirjev za grand slam. Za lovoriko na ameriškem odprtem prvenstvu se bosta v noči s sobote na nedeljo po srednjeevropskem času merili 24-letna Sloane Stephens in 22-letna Madison Keys. Sloane Stephens je v izenačenem tretjem nizu strla odpor 37-letne Venus Williams ter ji preprečila, da bi se tretjič veselila zmage na OP ZDA, prve po letu 2001. Madison Keys si je prvi nastop v finalu turnirjev največje četverice priborila z gladko zmago s 6:1, 6:2 proti 25-letni prijateljici CoCo Vandeweghe.

V ameriškem ženskem polfinalu je po vznemirljivosti izstopal prvi dvoboj. Sloane Stephens in Venus Williams sta bili prepričljivo boljši v enem od nizov, v tretjem pa se je razvnel hud boj. Venus Williams se je dvakrat po zaostanku vrnila v igro ter pri vodstvu s 5:4 pritisnila na mlajšo tekmico. Toda Sloane Stephens je dokazala zmagovit značaj, ko je pri izidu 30:30 dosegla točko dvoboja, s katero je izkušeni Venus Williams preprečila, da bi imela zaključno žogico. Po tej točki se je Sloane Stephens dvignila, Venus Williams pa povsem popustila ter končala zmagoviti niz v 23. polfinalu.

Sloane Stephens je koledarsko leto začela na 957. mestu, potem ko je bila zaradi poškodbe stopala enajst mesecev odsotna z igrišč. V zadnjih dveh mesecih je dobila 14 dvobojev od šestnajstih, premagali sta jo le Romunka Simona Halep in Danka Carolina Wozniacki. Da je izjemno nadarjena, je Sloane Stephens dokazala pred dobrimi štirimi leti, ko se je na OP Avstralije uvrstila v polfinale, v katerem je potem priznala premoč Belorusinji Viktorii Azarenka. »Ne vem, kako mi je uspelo premagati Venus. Še manj, kako sem osvojila ključno točko dvoboja. Vem pa, da sem bila ves čas popolnoma osredotočena na igro in sem verjela vase,« pravi Sloane Stephens. Na največjem teniškem stadionu na svetu je bučno navijalo 23 tisoč gledalcev. »Ti občutki so res nekaj posebnega. Zaradi njih se veselim finala. Mislim, da bo vzdušje vnovič vrhunsko,« se veseli ameriška finalistka.

Madison Keys že nekaj let velja za prihodnost ameriškega tenisa. Vselej želi z agresivno igro voditi dvoboj, kar ji z zanesljivostjo udarcev vse bolj uspeva. Njen napredek v zadnjih dveh sezonah je izjemen. Predlanskim je bila polfinalistka OP Avstralije in četrtfinalistka Wimbledona, lani polfinalistka olimpijskega turnirja v Riu de Janeiru. Pred ameriškim odprtim prvenstvom je izgubila le en dvoboj na trdi podlagi. Potem ko je osvojila turnir v Stanfordu, je morala v osmini finala v Cincinnatiju priznati premoč Garbine Muguruza, zmagovalki letošnjega Wimbledona in novi številki ena svetovnega tenisa. Na obeh turnirjih je bila Madison Keys boljša od CoCo Vandeweghe, ki jo je v polfinalu New Yorka premagala tretjič zapored.

Obeta se izenačen ženski finale, v katerem ima na stavnicah prednost Madison Keys. »Uživala bom v novem dvoboju proti rojakinji. Lepo je videti zadovoljno publiko na osrednjem igrišču. S Sloane igrava podobno. Njena prednost je, da se brani bolje, jaz pa igram napadalneje,« pred finalom pravi Madison Keys, ki jo trenira nekdanja številka ena svetovnega tenisa Lindsay Davenport. Na edinem medsebojnem dvoboju je zmagala Sloane Stephens, a ima zmaga v Miamiju že dveletno brado.