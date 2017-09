Po četrtem mestu na dirki za VN ZDA v Jacksonvillu na Floridi čaka Tima Gajserja na severovzhodu Nizozemske predzadnja preizkušnja za letošnje SP. Na progo v Assnu (mesto je še bolj znano po progi za motociklizem, na kateri vsako leto potekajo dirke za SP) Makolčan nima lepih spominov, kajti lani je na njej dosegel najslabši rezultat v vsej sezoni, v kateri je sicer postal svetovni prvak. V prvi vožnji je bil 12. in je osvojil devet točk, v drugi šele 28. in je ostal brez njih, skupno pa je dirko končal na skromnem 18. mestu (zmagal je Belgijec Clement Desalle). Letos Tim računa na precej boljši dosežek; to bi bilo tudi lepo darilo za njegov 21. rojstni dan, ki ga je praznoval včeraj.

Tudi oče in trener Bogomir Gajser je optimistično razpoložen pred dirko na Nizozemskem: »V zadnjih dneh sva se s Timom veliko pogovarjala in imam občutek, da se stvari premikajo na bolje. Že na začetku sezone sem povedal, da bo vse odvisno od njega. Tim je vsakič sposoben zmagati, tudi na mivki.« Bogomir Gajser bo nastopil na dirki za svetovni pokal za veterane, na kateri bo vozilo 50 dirkačev, prijavilo pa se jih je okoli sto: »Na dirko grem z veseljem, ker je to moje življenje. Veliko časa za trening poleg vseh obveznosti nimam. To delam zase, za svojo kondicijo in ker se dobro počutim. V Assen grem sprostit energijo. Moje telo pač potrebuje napor. Cilj? Osvojiti točke. Vsako leto pridejo mlajši veterani, jaz pa sem tudi vsako leto starejši.«

Poleg Tima Gajserja bo tekmoval tudi Jernej Irt, ki ni navdušen nad mivkasto progo v Assnu. »Dirke se ne veselim preveč. Zaradi poškodb letos nisem imel dovolj časa za treninge na mivki, ki mi že v normalnih razmerah ne leži. Vseeno sem nekoliko bolj optimističen zaradi dobre forme v zadnjih mesecih,« pravi 27-letni Jernej Irt, ki je v letošnji sezoni osvojil pet točk za SP. Že jutri v Assnu (prva vožnja ob 14. uri, druga ob 17.) bo Gajser kot aktualni svetovni prvak verjetno sestopil s prestola in ga prepustil Italijanu Antoniu Cairoliju. Ta ima namreč dve dirki pred koncem kar 96 točk prednosti pred drugouvrščenim Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Glede na to, da je do konca sezone na razpolago samo še 100 točk (štiri vožnje), si bo Cairoli zagotovo predčasno privozil že svoj deveti naslov svetovnega prvaka.

Skupno za SP 2017 (po 17. od 19 dirk): 1. Cairoli (Ita) 673, 2. Herlings (Niz) 577, 3. Paulin (Fra) 545, 4. Desalle (Bel) 544, 5. Gajser (Slo) 485, 6. Febvre (Fra) 441, 43. J. Irt 5, 50. P. Irt (oba Slo) 4.