Po razburljivem dogajanju v reprezentančnem nogometu se na prizorišče vrača klubski. Najboljše evropske klube tako do začetka oktobra čaka naporen ritem tekem, po katerih bodo že začrtane prve smernice, s kom gre v tej sezoni računati v boju za visoka mesta. V angleškem prvenstvu bi morala biti med takšnimi tudi Manchester City in Liverpool, ki se bosta danes udarila v času kosila.

Kluba, ki sta si v prejšnji sezoni s tretjim in četrtim mestom v prvenstvu zagotovila nastopanje v ligi prvakov, sta novo začela s po dvema zmagama in remijem, sicer pa se je v novi sezoni precej bolj spremenila podoba Cityja. Ta je bil na poletni tržnici (spet) celo največji zapravljivec – če namreč upoštevamo zgolj dokončne prestope, brez tistih, pri katerih so igralci v drug klub posojeni in bo odškodnina poračunana pozneje, je City z 244,3 milijona porabljenih evrov celo pred PSG-jem, ki je z 222 milijoni samo za Neymarja poskrbel za rekorden prestop. Še en igralec z astronomsko odškodnino Kylian Mbappe v Parizu namreč igra kot posojeni igralec Monaca. Za omenjeno vsoto je City k sebi med drugimi zvabil Benjamina Mendyja (57,5 milijona), Kylea Walkerja (51), Bernarda Silvo (50), Edersona (40) in Danila (30), če jo prištejemo prejšnjima prestopnima rokoma (lanski poletni in letošnji zimski) pod vodstvom trenerja Pepa Guardiole, pa lahko ugotovimo, da je v enem koledarskem letu za okrepitve odštel že 457,3 milijona evrov. Pri tem izjave Guardiole, ki se je po prestopu Neymarja zmrdoval, češ da so številke postale nevzdržne, drage nakupe svojega kluba pa opravičeval s tem, da so kupili mlade igralce, izpadejo, milo rečeno, dvolične.

Liverpool je bil medtem v središču pozornosti bolj zaradi tega, ker Barceloni ni želel prodati svojega zvezdnika Philippa Coutinha in je bojda odbil tudi »napade« v višini okrog 150 milijonov evrov, pri nakupih pa je bil bolj »skromen« in je s slabimi 90 milijoni porabljenih evrov na šestem mestu med angleškimi zapravljivci – njegovi najdražji okrepitvi sta bila 42-milijonski nakup Mohameda Salaha in 38-milijonski Alexa Oxlade-Chamberlaina. »Prihajam z ogromno željo, eden ključnih pri moji odločitvi pa je bil trener Jürgen Klopp,« je povedal Oxlade-Chamberlain, ki po nekaterih napovedih danes še ne bo začel v prvi enajsterici. Tudi Coutinha še ne bo v ekipi. Liverpool bo sicer pogrešal tudi poškodovana Nathaniela Clynea in Adama Lallano, medtem ko pri Cityju zagotovo ne bo kaznovanega Raheema Sterlinga, vprašljiv pa je tudi nastop kapetana Vincenta Kompanyja – če bo pripravljen, bo njegovo moštvo najbrž igralo po sistemu 3-5-2. Oba kluba sta doslej medsebojno odigrala 158 ligaških tekem, na katerih je boljši Liverpool (77 zmag, 40 remijev, 41 porazov), zanimivo pa je, da je ta ob tem proti Cityju še posebej uspešen, odkar ga vodi Klopp. Na štirih tekmah je trikrat zmagal in enkrat remiziral, pa tudi sicer je Nemec eden redkih trenerjev, ki ima proti Guardiolovim moštvom s svojimi pozitivne izkušnje – na zadnjih desetih tekmah ima proti Špancu pet zmag.

Sicer pa konec tedna prinaša še nekaj zanimivih tekem – v Angliji še dvoboj zadnjih dveh prvakov, Leicestra in Chelseaja, v Italiji obračun Lazio – Milan, v Španiji mestni derbi Barcelona – Espanyol.