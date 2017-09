Leon Magdalenc: Komu daješ svoj glas?

Saj ni bilo tako slabo,« je bila ena od izjav Srečka Katanca , ko so naši nogometaši veličastno izgubili proti Slovakom. Izgubili brez enega samega strela na gol. Očitno gre za neko novo doktrino v tej najbolj popularni športni igri. Nisi slab, če ne streljaš na gol. V bistvu se mi Srečko malo smili. Vsi ga napadajo, vsi hočejo njegovo glavo, vsi se delajo norca iz njega, on pa malo cinično in arogantno komunicira z vsemi nami. Logično, gre za obrambo samega sebe. Obramba, ki je taktika. Obramba, ki je na terenu videti kot preluknjani švicarski sir. Panika na paniko. In potem se vsi zahvaljujemo vratarju Janu Oblaku , ki nas rešuje pred katastrofami.