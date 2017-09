Ljubljanski stanovanjski sklad je konec junija objavil vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj. Kot primerno ceno so v vabilu določili, da kvadratni meter stanovanja ne sme biti dražji od 1550 evrov, parkirna mesta pa lahko stanejo 9500 evrov, če so v stavbi, oziroma 4500 evrov, če so na prostem. Dobili so dve ponudbi, eno za skupaj 280 stanovanj, drugo pa za 93 stanovanj. »Prva je predraga, druga je načeloma v okviru naših cenovnih pogojev, vendar še nimamo vseh tlorisov in razporeditev, tako da bi se lahko odločili, ali so ta stanovanja primerna za neprofitni najem,« pravi direktor sklada Sašo Rink.

Na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana so v razpisu še zapisali, da morajo biti stanovanja na območju ljubljanske občine in da so pripravljeni kupiti najmanj 30 stanovanj v posamezni večstanovanjski stavbi. V poštev so prišla tako že zgrajena stanovanja, za katera sta bili tako gradbeno kot uporabno dovoljenje pridobljeni leta 2010 ali pozneje, kot tudi še nezgrajena stanovanja, ki pa morajo biti dokončana najpozneje v dveh letih (do sredine leta 2019).