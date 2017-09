Ljubljanski plavalci imajo že vrsto let težave s treningi, ker prestolnica nima dvorane z olimpijskim bazenom. Okrog 500 registriranih plavalcev in 1500 otrok, ki obiskujejo šolo plavanja, je tako odvisnih predvsem od premične montažne dvorane oziroma balona na Kodeljevem.

Tudi s tem se je v zadnjem času zatikalo, kajti stari balon je dotrajan, starši mladih plavalcev so že pred časom govorili, da higiensko in zdravstveno ni ustrezen. Kot pravijo v civilni iniciativi, ki se zavzema za pokriti olimpijski bazen v Ljubljani, je potem občina naredila nekaj kozmetičnih popravkov. Medtem ko bo na dvorano z bazenom treba še nekaj časa počakati, je občina prek razpisa izbrala ponudnika premične dvorane DBS Inženiring, kar bo mestni proračun olajšalo za 142.970 evrov z DDV. Kot pravijo v javnem zavodu Šport Ljubljana, bo nova montažna dvorana po obliki in velikosti podobna stari, a bo imela sodobnejšo električno in strojno opremo. Toda včeraj so na Kodeljevem začasno postavili staro montažno dvorano, ker se je postopek javnega naročila zavlekel. Duol, izvajalec, ki na razpisu ni bil izbran, je na državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov državnih naročil podal zahtevo za revizijo, a ni uspel.