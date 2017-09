Med glavnimi poudarki prihajajoče jeseni v Slovenski kinoteki izstopata zlasti dva: retrospektiva filmov slovitega francoskega komika Jacquesa Tatija in tradicionalna Jesenska filmska šola, ki bo ob stoletnici oktobrske revolucije posvečena razmerju med filmom in velikimi družbenimi premiki: mednarodnemu simpoziju se bo pridružila obsežna retrospektiva zgodnjega sovjetskega filma z 28 celovečernimi, večinoma nemimi filmi iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja. Med njimi bodo tudi klasike, kot so Oklepnica Potemkin in Oktober Sergeja Eisensteina ter Mož s kamero Dzige Vertova, ki zelo jasno pričajo, da socialistična revolucija ni spremenila le toka zgodovine, temveč je močno vplivala tudi na razvoj filmske umetnosti.

Tatijeva retrospektiva, na kateri bo prikazanih pet (od šestih) komikovih celovečernih filmov in poseben program njegovih kratkometražnih del, pa bo oktobra postregla še z dvema povezanima dogodkoma: prvi bo tematski blok, ki ga bodo v naslednji številki revije Ekran posvetili avtorju, ki ga je mogoče »brez zadržkov postaviti ob bok velikanom, kot sta Charlie Chaplin in Buster Keaton«, kot pravi glavni urednik Ekrana Ciril Oberstar. Drugi bo obisk francoskega teoretika in publicista Michela Chiona, med drugim avtorja ene najboljših monografij o Tatiju, ki je sicer izšla sredi 80. let, Kinoteka pa jo bo izdala v slovenskem prevodu. Chion se bo v dveh predavanjih posvetil Tatijevi komiki in »pisavi v filmu«, tematiki, ki jo je obdeloval v svoji zadnji knjigi.

V Kinoteki bodo izdali tudi vsakoletni zbornik Jesenske filmske šole (ta je bila lani posvečena fenomenu postjugoslovanskega filma) in zbornik besedil o filmskem opusu Jožeta Babiča. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka Kinoteke, je opozoril še na program filmskovzgojne dejavnosti Kinokatedra ter na novi projekt Razumevanje filma, namenjen strokovnemu izpopolnjevanju pedagoških delavcev in vzpostavitvi inovativnih oblik poučevanja filma v slovenskih srednjih šolah.

Urednik filmskega programa Igor Prassel že za jutri napoveduje začetek Tedna irskega filma, oktobra bodo sledili tretji Dnevi nemškega filma, v sodelovanju z Grafičnim bienalom bodo predvajali Legendo o Ugetsu (1953), mojstrovino Kendžija Mizogučija, Ljubljano pa bo obiskal tudi iraški režiser Abbas Fahdel, ki bo predstavil skoraj šesturni dokumentarec Domovina: Irak, leto nič. Uvajajo tudi novo kinotečno nanizanko Nova svetloba z digitalno restavriranimi filmskimi klasiki.