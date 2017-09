»V Sloveniji nas ljudje sprejemajo in tu se počutimo v redu. Ostali bomo. Za vedno.« Včeraj, ko so na Brdu pri Kranju ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, njeni kolegi iz balkanskih držav ter predstavniki EU razpravljali o »integrativnem upravljanju notranje varnosti na zahodnem Balkanu«, o migracijah, varovanju meja in terorizmu, je mladi Iračan Husein sedel v pisarni Slovenske filantropije na Viču in hvalil svoje »novo življenje«. V Slovenijo je z družino prišel pred letom dni. Dobili so status begunca in si našli stanovanje. Sam trenutno obiskuje intenzivne tečaje slovenščine. »Ostali bomo, čeprav mnogi begunci odhajajo naprej.« Husein (ime je na njegovo prošnjo spremenjeno) je veder fant. Pravi, da je v Sloveniji našel prijatelje, ki ga podpirajo.

Še vedno na prepihu

Husein pa se zaveda, da je mnogim drugim beguncem v Sloveniji (pre)težko. Res je, da »Slovenija postaja za prosilce za azil ciljna država«, kot je opozoril komisar Sveta Evrope Niels Muižnieks. A je še vedno predvsem tranzitna država. Zato Evropska unija, ki z balkanskimi državami sodeluje v procesu Brdo, od Slovenije, ki varuje zunanjo schengensko mejo, pričakuje oster nadzor nad tem, kdo prehaja čez njeno ozemlje. Velja domneva, da z migranti v Evropo prihaja tudi terorizem. Varnostne službe med drugim opozarjajo, da se po balkanski poti v Evropo vračajo borci, ki so se borili za Islamsko državo.

To je en vidik migracij. Husein pa je v azilnem domu spoznal številne, ki so – kot pravi – sprva iskreno želeli ostati v Sloveniji. A so po nekaj mesecih obupali nad počasnostjo obravnave njihovih prošenj za azil, nad nekaterimi – kot sam pravi – nezainteresiranimi socialnimi delavci, nad izrazito nizko denarno podporo (18 evrov na mesec) in nad negativnimi odločbami. »V nekem trenutku so se začele širiti govorice, da v Nemčiji veliko lažje dobiš azil, stanovanje, denarno podporo in službo,« pravi Husein. Takšni pogovori so med prosilci za azil pogosti, saj zahodnoevropske države zanje ostajajo »obljubljena dežela«.

»Vzrokov za odhode prosilcev je več: sorodniki, prijatelji, znanci, socialna mreža v eni od držav EU ter prepričanje, da imajo v drugih državah boljše možnosti za življenje in bivanje,« ugotavljajo tudi v novoustanovljenem vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov. Sami sicer zatrjujejo, da za prosilce za azil ustrezno poskrbijo. Septembra so se osredotočili zlasti na šolanje otrok. »Ob začetku šolskega leta so bile družine, ki imajo šoloobvezne otroke, vpisane v osnovno šolo Livada (v Ljubljani, op. p.), preseljene iz izpostave azilnega doma Logatec v prostore azilnega doma v Ljubljani. Zagotovili smo jim vhod, ki je ločen od preostalih prebivalcev doma (samskih moških, op. p.), in posebne sanitarije s prho, ki jo je mogoče zakleniti,« nam je povedala vodja sektorja za sprejem in oskrbo Katarina Štrukelj. »Za predšolske otroke smo v knjižnici uredili tudi kotiček, kjer potekajo različne aktivnosti, in zagotovili učno pomoč za šoloobvezne otroke. Prostočasne aktivnosti za otroke izvajata dve nevladni organizaciji, med tednom dopoldne in popoldne, ob sobotah pa ves dan.«