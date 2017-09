»Ugotavljamo, da je pri objavi osnutka novega zakona o varstvu okolja zadoščeno določbam, po katerih ima javnost pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa najmanj 30 dni, vendar zgolj formalno. Ker gre za zelo obsežen zakon, ki je hkrati krovni na področju varovanja okolja, menimo, da javna obravnava v času poletnih počitnic in še prvih nekaj dni šolskega leta ni ustrezna in zadostna.« Tako se je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer odzvala na predlog novega zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki ga je ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo poslalo 10. julija, rok za pripombe pa se izteče v ponedeljek. Takrat namerava ministrstvo tudi odgovoriti na Dnevnikovo vprašanje, ali bo po vseh pozivih vendarle podaljšalo javno razpravo.

Nedodelan predlog To je po oceni Nussdorferjeve potrebno tudi zato, ker področna poglavja in členi novega zakona ne sledijo vrstnemu redu trenutno veljavnega zakona (ZVO-1), zaradi česar je v obsežni vsebini še težje slediti spremembam. »Obrazložitev za spremembe zakona, ki obsega kar 338 členov, pa je podana skopo, na eni sami strani, in ne po členih. Presoja posledic novega predpisa sploh ni objavljena,« je varuhinja utemeljila, zakaj javnost ne more kakovostno obravnavati vsebine novega predpisa in sodelovati pri njenem sprejemanju. Podobno so na ljubljanski občini ocenili, da objavljeni osnutek predstavlja obsežen zakon, zato »bi bila potrebna ocena stanja, prav tako obrazložitve posameznih členov, ocena finančnih posledic, k osnutku akta pa bi bilo smiselno priložiti preglednico, iz katere bi bilo jasno razvidno, kateri členi zakona se spreminjajo in v kakšnem obsegu«.