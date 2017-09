Čeprav so na šolskem ministrstvu načrtovali, da se bo v prvi letnik na novo uvedenega vajeništva vključilo 200 dijakov, pa se jih je se za takšen način izobraževanja odločilo le 53. Od tega 27 za program oblikovalec kovin – orodjar, 14 za gastronomske in hotelirske storitve in 12 za program mizar, medtem ko se v program za kamnoseke ni vključil nihče. Dijaki so vajeniško pogodbo sklenili z 28 podjetji.

»Pričakovali smo bistveno več. Da je vsa Gorenjska, ki ima ogromno kovinske industrije, v Škofji loki, Kranju, Železnikih…, za program oblikovalec kovin – orodjar dobila le 15 vajencev, je res premalo,« pravi Milka Hace iz kranjske Iskre ISD, kjer so od načrtovanih treh oziroma štirih dobili samo enega vajenca. »Šola se je sicer zelo trudila, a to je pač odraz našega izobraževanja in slabega interesa mladih za te poklice,« ocenjuje Hacetova, ki brez korenitih sprememb v šolstvu tudi v prihodnje za vajeništvo ne pričakuje večjega zanimanja.

Premalo časa za informiranje

Na ministrstvu za izobraževanje so kljub slabemu vpisu zadovoljni. Opozorili so, da gre za pilotni projekt in da se je tudi v drugih državah ob uvedbi vajeništva zanj sprva odločilo zelo malo dijakov.

Ključni razlog, da vključitev ni več, je po oceni Andreje Sever iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v tem, da je bil zakon o vajeništvu po dolgotrajnih usklajevanjih in vetu državnega sveta sprejet šele 8. maja. Šole so imele zelo malo časa za informiranje učencev in staršev o možnosti vpisa v vajeniško obliko izobraževanja, učenci zadnjih razredov osnovnih šol pa so se takrat večinoma že odločili, kje bodo nadaljevali šolanje. Sicer pa so morali tisti, ki so se želeli vključiti v sistem vajeništva, podpisano pogodbo z delodajalcem na šolah oddati že do 19. junija.

Fani Al Mansour, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, ki je 1. septembra sprejela štiri vajence, meni, da sta za slab vpis v vajeništvo kriva predvsem njegova novost in pomanjkanje informiranosti med starši. »Ko je bil zakon sprejet, so bili informativni dnevi že za nami, prej pa jih z vajeništvom nismo mogli ustrezno seznaniti,« pojasnjuje ravnateljica, ki je prepričana, da bo interes med učenci že prihodnje leto bistveno večji. Zakon o vajeništvu je po njenih besedah dobra osnova za kvalitetno izvajanje vajeništva, delodajalci, s katerimi menda zelo dobro sodelujejo, pa naj bi bili nad programom oblikovalec kovin – orodjar, ki ga izvajajo na njeni šoli, navdušeni.