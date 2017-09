Le malokdo se še sprašuje, kdo bo zmagal na nemških parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale 24. septembra. Aktualni nemški kanclerki Angeli Merkel (CDU) lahko zmago na volitvah prepreči le še kakšna fantastična afera ali dramatičen dogodek. SPD z Martinom Schulzem ni uspelo pripraviti velikega preboja. Tako imenovani učinek Schulza je hitro zbledel. Tedni, ko je bila SPD tik za petami CDU in celo presegla 30 odstotkov, so že zdavnaj mimo. O Schulzevih političnih sposobnostih rešiti težave Nemčije dvomijo celo njegovi lastni volilci. Bržčas je to eden pomembnejših razlogov za to, da je SPD v zadnjih mesecih močno povečala zaostanek za CDU, ki se giblje med 10 in 15 odstotki.

Ranljiva programska oprema volilnih komisij V ospredju so zato, razumljivo, povsem druga vprašanja. Kakšne barve bo koalicija, kakšna bo prihodnost CDU po Merklovi, kako dolgo bo Schulz še vodil SPD, še posebej če bo SPD na volitvah preveč pogorela, in tema, ki je v zadnjih mesecih močno zaposlovala Američane – kako varna je nemška volilna infrastruktura pred morebitnimi vplivi in vdori iz tujine. Razpravo je sprožil prispevek časnika Die Zeit, v katerem avtor trdi, da bi lahko nepridipravi volilne rezultate enostavno prikrojili z vdorom v računalniško seštevanje glasov. Programska oprema, ki jo uporabljajo volilne komisije po posameznih deželah za pošiljanje rezultatov sicer ročnega preštevanja glasovnic, naj ne bi bila ustrezno zaščitena. To naj bi z vdorom v sistem dokazalo že več hekerjev. Pristojni zatrjujejo, da je sistem varen in da so ga že večkrat testirali. A duh je že ušel iz steklenice. Kot opozarjajo v Die Zeit, so pristojni sistem res že večkrat testirali, a so preverjali le, ali pravilno sešteva glasove, ne pa tudi, ali je varen pred zunanjimi vdori. Medtem ko koalicijske stranke niso zaskrbljene, saj da ročno oddajanje glasov vendarle onemogoča potvarjanje glasov, so bolj skeptični v opozicijskih krogih, kjer menijo, da bi država morala odpraviti pomanjkljivosti, in to čim prej. Kot pravijo, se je v zadnjih mesecih izkazalo, da si marsikdo želi vplivati na volitve v drugih državah. A kot vse kaže, bodo na prihodnjih volitvah Nemci volili po starem in tudi rezultate na zvezno volilno komisijo pošiljali po starem.

Na delu je že koalicijska kombinatorika Če odmislimo možne manipulacije rezultatov, bo zmagovalce po objavi rezultatov najbolj zaposlovala koalicijska kombinatorika. Rezultati anket pri napovedovanju možnih koalicij niso kaj prida v pomoč, saj meritve različnih anketarjev močno odstopajo druga od druge. Dejstvo, da bosta največ glasov pobrali CDU/CSU in SPD, govori v prid ponovitve obstoječe velike črno-rdeče koalicije, pa čeprav bi Schulz v koalicijo šel s stisnjenimi zobmi. Vendarle si močno želi kanclerskega položaja. A kaj, ko nič ne kaže, da se mu bo želja uresničila. Po ocenah nekaterih analitikov tako ne bo imel druge izbire, kot da bo SPD znova igrala podrejen položaj v novi nemški vladi. Schulz si bržčas ne želi politične kariere končati v opoziciji in brez vidnega položaja v novi vladi. Seveda če se slučajno na volitvah ne bi zgodil majhen čudež in bi liberalni FDP uspelo zbrati dovolj glasov volilcev, da bi s CDU/CSU sestavila desnosredinsko koalicijo. Zadnje ankete ji kažejo od osem do deset odstotkov glasov, kar je dvakrat toliko kot na volitvah leta 2013. Okoli tega odstotka pa se vrtita tudi drugi dve stranki, ki bi utegnili sodelovati v koalicijskih pogajanjih – Zeleni in Levica. Edina stranka, s katero nihče ne želi sodelovati, je Alternativa za Nemčijo, ki ji ankete prav tako napovedujejo od osem do deset odstotkov glasov. Koalicijska pogajanja bi utegnila biti precej bolj zanimiva kot predvolilna kampanja.