Že lanskega novembra so policisti dobili anonimno prijavo, da nekdo na spletu prodaja orožje in strelivo. Ponujal je plinske pištole in revolverje, plinske naboje in malokalibrske naboje ter podobno. Kriminalisti so se lotili dela ter januarja letos pri 42-letnem Brežičanu opravili hišno preiskavo. Lov je bil uspešen. Zasegli so plinsko pištolo in revolver, računalnike ter, kar je bistveno – račune in sezname kupcev. Ugotovili so še, da je možakar prek spleta od češkega podjetja k nam uvozil vsaj 12 pištol kalibra 9 milimetrov in pripadajoče naboje, polnjene s solzilnim plinom ali zmesjo na poprovi osnovi.

Ker so kriminalisti našli še sezname kupcev, so po vsej državi opravili tudi 12 hišnih preiskav zaradi suma storitve prekrška po zakonu o orožju, pri vseh pa so pištole in predelano pirotehniko tudi našli in zasegli. Policistom je prišel na uho še podatek, da naj bi 33-letnik iz Slovenskih Konjic kupoval, doma izdeloval ter predeloval orožje in strelivo. Pa so se oglasili še pri njem. Namig je bil dober, zasegli so več nabojev, doma izdelano in delujočo pištolo, nekaj plinskih pištol, bokser in drugo. Potem pa so izsledili še nekega Prekmurca, ki je sosedu prodal plinsko pištolo. Vse to je, seveda, nedovoljeno. Avgusta so zoper omenjenega 42-letnega Brežičana podali kazensko ovadbo. pk