Meghan, ne govori o princu!

Meghan Markle je bolj kot igralka znana kot dekle princa Harryja. Do zdaj se je medijem izogibala, pretekli teden pa se je o svoji ljubezni razgovorila za Vanity Fair. Priznala je, da sta se spoznala julija lani v Londonu, ko ju je predstavil skupni prijatelj. »Skrivaj sva se sestajala skoraj pol leta, preden je za to izvedela javnost,« je dejala in razložila, da je ves čas te skrivne zveze tudi delala. Za svojo zvezo s princem je dejala, da sta pač kot dva navadna človeka, ki sta zelo zaljubljena in srečna. Ko so mediji izvedeli, da je dekle britanskega princa, so jo seveda začeli zasledovati, a tedaj je Harry podal uradno izjavo, naj jo pustijo pri miru. Kljub temu je dejala, da se ona kot oseba ni spremenila, da pa se je spremenilo veliko dejavnikov v njenem življenju: »Kakšen dan je res naporen, a se s tem ne želim obremenjevati.« Podobno kot Kate Middleton se je odločila, da ne bo prebirala člankov o sebi.