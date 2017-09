LaBeouf o porednem Božičku tenisa

Te dni se je začel filmski festival v Torontu, prvi predvajani film pa je bil psihološka drama Borg/McEnroe o enem najbolj zapletenih rivalstev v zgodovini tenisa, še posebno v finalu wimbledonskega turnirja leta 1980. Bjorna Borga igra mladi in vroči švedski igralec Sverrir Gudnason, Johna McEnroeja pa poredni dečko Shia LaBeouf. Legendarni razboriti teniški igralec z izborom LaBeoufa ni bil najbolj zadovoljen. LaBeouf in McEnore se nikoli nista srečala, tenisač pa je o igralcu dejal, da je menda malo nor, tako da je to verjetno dobro. Igralec je v Torontu razložil vse podrobnosti tega, kako se je spoprijel z vlogo in McEnroeja pozval, da bi se vendarle srečala. Češ da imata veliko več skupnega, kot bi si mislil, saj sta oba »strastna narcisoidna perfekcionista«. Imenoval ga je »poredni Božiček tenisa«, ki so ga vsi imeli radi prav zaradi njegovega nesprejemljivega obnašanja.