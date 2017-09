Irma uničila Bransonov otok

Orkan Irma, ki je pustošil po Karibih, je popolnoma uničil otok Necker, ki ga ima v lasti milijarder Richard Branson. Lastnik Virgin Group je bil v času orkana na otoku in se je skupaj z osebjem zatekel v zaklonišče, ki ga je zgradil v kleti hiše, tik ob vinski kleti. V bunkerju je uredil pograde in zaloge hrane. Čeprav so bile vse komunikacije z otokom prekinjene, je prek satelitskega telefona v živo opisoval dogajanje na svojem otoku in novice objavljal na blogu. Objavil je tudi fotografijo prijateljev v zaklonišču, s pripisom, da na pogradih ni spal že od otroštva. V zaklonišče so se skrili približno štiri ure pred napovedanim udarom orkana. Kot je dejal, je bila njegova hiša sicer posebno močno zgrajena z mislijo, da so tam lahko hudi orkani, toda preostale zgradbe na otoku so stare več kot 40 let in jih je veter dobesedno odpihnil. »Še nikoli nisem videl takšnega orkana. Necker in vsa njegova okolica so popolnoma uničeni. Škodo še ocenjujemo, toda hiše in drevesa so preprosto izginili.« Opisal je tudi, kako je pred njegovim zakloniščem vrata kopalnice in spalnic odpihnilo več kot 30 metrov daleč.